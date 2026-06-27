Balearon a un adolescente de 15 años en una pelea vecinal y se encuentra grave

El joven ingresó alrededor de las 15 de este sábado al nosocomio con una herida de arma de fuego.

Un adolescente de 15 años recibió un disparo en el abdomen durante un conflicto vecinal y fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), donde permanece internado en grave estado.

Según informaron fuentes hospitalarias a 0223, el menor ingresó alrededor de las 15 de este sábado al nosocomio con una herida de arma de fuego y permanece en el shockroom debido a la gravedad de las lesiones.

La agresión ocurrió en el marco de un presunto enfrentamiento entre vecinos en la zona de Rufino Inda y Soler, en el barrio Bosque Grande. De acuerdo con las primeras versiones, un grupo de personas exhibió armas de fuego y al menos uno de ellos efectuó disparos que impactaron en el joven.

A raíz del episodio, las autoridades recibieron cuatro llamados al 911, aunque cuando los efectivos llegaron al lugar el herido ya había sido trasladado al Higa en un vehículo particular. Por el momento se desconocen los motivos que originaron el enfrentamiento y la causa quedó bajo investigación.