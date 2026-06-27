El Torneo Apertura ya tiene los cuartos de final definidos

Con partidos muy atractivos y un alto promedio de gol, se jugaron los octavos de final del Torneo Apertura "Juan Montoya" de la Liga Marplatense de Fútbol. No hubo empates, avanzaron seis de los que llegaron con ventaja deportiva y dieron el golpe dos que estaban obligados y lo hicieron de visitantes.

El máximo candidato sigue siendo Atlético Mar del Plata, que se sacó de encima sin problemas a Talleres por 3 a 0. El "2" de la fase regular, River, trabajó para dejar en el camino a Independiente por 1 a 0. San Isidro también se hizo fuerte como local y le ganó a Racing 2 a 0. El cuarto, Deportivo Norte, también luchó y derrotó 1 a 0 a El Cañón.

La primera sorpresa la dio Kimberley, que pisó fuerte a la vera de la ruta 2 y dejó en el camino a Once Unidos por un categórico 4 a 1. El mismo resultado obtuvo Círculo como local de Cadetes, que empezó ganando y terminó recibiendo una clara goleada. El campeón 2025, Quilmes, dijo "acá estoy yo" y dejó en el camino a Banfield por 3 a 0, mientras que Alvarado, a domicilio, le dio otro golpe a Argentinos del Sud y lo derrotó 1 a 0 para meterse en la próxima instancia.

Resultados - Octavos de final

Atlético Mar del Plata 3 - Talleres 0



Argentinos del Sud 0 - Alvarado 1



River 1 - Independiente 0



Círculo 4 - Cadetes 1



Once Unidos 1 - Kimberley 4



Deportivo Norte 1 - El Cañón 0



Quilmes 3 - Banfield 0



San Isidro 2 - Racing 0

Cuartos de final

Atlético Mar del Plata vs. Alvarado



River vs. Círculo



Deportivo Norte vs. Kimberley



San Isidro vs. Quilmes



