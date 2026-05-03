Tristeza por el fallecimiento de un querido exjugador de la Liga Marplatense
Campeón en la B con Talleres de Mar del Plata, siguió despuntando el vicio en la Liga de Veteranos. En el club y en la institución lo recordaron con mucho cariño.
3 de Mayo de 2026 12:34
Por Redacción 0223
PARA 0223
El fútbol marplatense sufre otra pérdida. Este sábado falleció Jorge "Tete" Ramil, exjugador de nuestra ciudad, identificado plenamente con Talleres, con quien se consagró campeón de la B en 1985 y que tras su retiro, siguió jugando en la Liga de Veteranos.
Por eso, desde el club del Puerto saludaron a su familia con un mensaje en sus redes sociales. Lo mismo hicieron en la página de facebook de la Liga Amateur de Veteranos "Mar y Sol".
Ambas publicaciones recibieron innumerable cantidad de mensajes de excompañeros y gente del ambiente que lo recordó con cariño y acompaña a su familia y amigos en este triste momento.
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