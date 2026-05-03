Tristeza por el fallecimiento de un querido exjugador de la Liga Marplatense

El fútbol marplatense sufre otra pérdida. Este sábado falleció Jorge "Tete" Ramil, exjugador de nuestra ciudad, identificado plenamente con Talleres, con quien se consagró campeón de la B en 1985 y que tras su retiro, siguió jugando en la Liga de Veteranos.

Por eso, desde el club del Puerto saludaron a su familia con un mensaje en sus redes sociales. Lo mismo hicieron en la página de facebook de la Liga Amateur de Veteranos "Mar y Sol".

Ambas publicaciones recibieron innumerable cantidad de mensajes de excompañeros y gente del ambiente que lo recordó con cariño y acompaña a su familia y amigos en este triste momento.

