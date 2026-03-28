Deportivo Norte rememora su título 2005 con un documental
El club de La Perla realizó un material audiovisual para recordar su, hasta ahora, último campeonato obtendio de la mano de Luis Di Martino.
28 de Marzo de 2026 10:22
Por Redacción 0223
PARA 0223
El Club Deportivo Norte presentará un documental que repasa la consagración del Torneo Clausura obtenido en el año 2005, cuando dio su última vuelta olímpica interanual de la mano de la "Garza" Di Martino.
La producción reúne testimonios de protagonistas, material de archivo y reconstrucciones de aquella campaña. El documental busca recuperar no sólo los aspectos deportivos de aquella campaña, sino también el contexto social e institucional que rodeó al club en ese período.
La presentación oficial se realizará el próximo 9 de abril en la Sala Payró, en la ciudad de Mar del Plata.
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