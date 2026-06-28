La angustia de José María Muscari en el último adiós a Ernestina Pais: “Todavía no puedo reaccionar”

José María Muscari expresó su dolor durante el último adiós a Ernestina Pais, que tiene lugar este domingo en una casa velatoria ubicada en el barrio porteño de Palermo.

El productor teatral habló ante la prensa y se mostró dolido por la muerte de la conductora tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa en San Isidro.

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“Tanto yo como todas las personas que la amábamos, todavía no podemos reaccionar”, manifestó Muscari con angustia por la triste pérdida.

“No se encuentran muchas palabras, trato de recordarla con el mayor lugar de alegría que ella tenía”, expresó aunque recalcó que atraviesa un profundo dolor.

Por último, les agradeció a los periodistas presentes en la casa velatoria Zucotti y dijo: “Tratemos de recordarla como era, una persona luminosa, empática y feliz”.

El emotivo mensaje de Benicio tras la muerte de Ernestina Pais

En medio del dolor por la pérdida, Benicio Guyot, el único hijo de la conductora, compartió en sus redes sociales una sentida despedida dedicada a su madre. En el extenso texto recordó el vínculo que los unía y escribió: "Tus 'te amo' pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita". También destacó la pasión con la que Ernestina encaraba cada proyecto y aseguró que "nunca pretendiste ser algo que no eras".

El posteo del hijo de Ernestina Pais

Uno de los pasajes más conmovedores del mensaje expresa: "Yo era tu todo y, aunque me costaba admitírtelo, vos también lo eras para mí". Hacia el final, Benicio cerró la carta con una declaración de amor que sintetizó el profundo dolor por la pérdida: "Sos, fuiste y serás eterna. Te amo, mamá".