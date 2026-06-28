A tres años de la muerte de Iara Nardelli, su madre pide que la causa se investigue como femicidio

Tres años pasaron desde la última vez que Iara Nardelli fue vista con vida en Mar del Plata. Desde ese momento empezó una desesperada búsqueda encabezada por su mamá, sin embargo el desenlace fue fatal: días después sus restos fueron hallados en un descampado del barrio Virgen de Luján.

Desde aquel día el caso entró en una espiral de interrogantes respecto a qué pasó aquel día. La investigación en un inicio se caratuló como posible suicido con la desgracia de que unos perros atacaran sus restos. No obstante, aquella versión no fue suficiente para Mariela Quintanilla y unida a otras madres que conocen su dolor empezó a movilizar cielo y tierra para que la investigación sea por asesinato.

El próximo 30 de junio su familia marchará a Tribunales para exigir Justicia.

Con el paso del tiempo la causa fue archivada dos veces. Por este motivo, con un perito particular, la madre logró reunir suficientes pruebas para demostrar que la investigación había tenido falencias y la causa vuelva a estar vigente.

Hace unas semanas, "me extrajeron muestras de sangre en el Cuerpo Médico y se enviaron a Junín junto a prendas de Iara que tenían sangre, además de la cadenita y unos cabellos con perfil genético", comentó Quintanilla en diálogo con 0223.

Su madre espera resultados de nuevas pericias incorporadas a la causa.

Por las pruebas hallada, la querella pide que se realice un cambio de caratula a femicidio: "Las prendas de Iara tenían cortes de arma blanca y manchas de sangre. En el cabello se encontró droga y en un fragmento de cerebro también había un porcentaje alto de metabolito de cocaína, cuando ella no tenía problemas de consumo", reveló.

A la espera de novedades, Mariela convocó a una marcha en las puertas de tribunales para el próximo martes 30 de junio a las 10. Con la esperanza de conocer la verdad, aseguró que "su ausencia duele, pero nuestra lucha no se detiene".

El caso que conmocionó a Mar del Plata

Iara Nardelli fue vista por última vez el 30 de junio de 2023 y, desde entonces, era intensamente buscada en Mar del Plata y Miramar. Once días después de su desaparición, un hombre que se encontraba pastoreando caballos halló en un descampado ubicado sobre la calle Brandsen al 10.000 restos óseos, entre ellos un cráneo, una mandíbula y fragmentos de cuero cabelludo. Días más tarde, los estudios confirmaron que el ADN de esos restos coincidía con el de la joven.

En el mismo lugar, debajo de un árbol, también fueron encontrados una campera, unos lentes recetados y otras pertenencias personales, entre ellas un cuaderno con anotaciones, elementos que posteriormente fueron identificados como pertenecientes a Iara.

Sus restos fueron encontrados en Brandsen al 10.000,

Tras el primer desarchivo de la causa, concretado en agosto de 2024, la familia de la adolescente manifestó su desacuerdo con algunos aspectos de la investigación. Entre los cuestionamientos, señalaron que no se profundizó en determinadas líneas investigativas, como la vinculada a una persona mayor que habría intercambiado mensajes con la víctima.

Asimismo, remarcaron que un informe pericial caligráfico concluyó que no existían elementos objetivos, ni desde el punto de vista caligráfico ni morfológico, que permitieran establecer una intención suicida.

Los familiares también sostuvieron que los restos fueron hallados en una escena que consideran “plantada”, cuestionaron la forma en que se realizaron los relevamientos vecinales en la zona y pidieron que se investigue la aparición y posterior venta del teléfono celular de la joven en un puesto ubicado en la zona de la peatonal y la costa.