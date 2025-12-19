Volvieron a desarchivar la causa por la muerte de Iara Nardelli

La Justicia dispuso el desarchivo de las actuaciones iniciadas a raíz del hallazgo de los restos óseos de la adolescente Iara Nardelli en julio de 2023 y el representante del particular damnificado ya hizo una serie de pedidos con medidas probatorias a la Unidad Funcional de Instrucción N°1 que tiene a su cargo la causa.

Mariela Quintanilla, la mamá de Iara, le confirmó a 0223 que se enteraron de la medida el martes pasado y que a través de su abogado presentaron un informe realizado por un cuerpo de peritos en criminalística que evidenció que las pericias realizadas en un primer momento están todas incompletas.

Mariela Quintanilla.

“Mi abogado presentó ese informe donde hay una serie de medidas probatorias para que se lleven a cabo y ya la fiscalía mandó un oficio a la morgue para que no se destruyan los restos óseos qué son materia de investigación”, contó.

La mujer señaló que la fiscal Florencia Salas también mandó un oficio a la Policía Científica y que están a la espera de su contestación. Según confirmaron las fuentes judiciales consultadas, se consultó qué medidas de las solicitadas por el representante del particular damnificado son factibles de realizar.

El caso que conmocionó a Mar del Plata y Miramar

Iara Nardelli desapareció el 30 de junio de 2023 y era intensamente buscada tanto en Mar del Plata como en la localidad vecina de Miramar. Once días después, un hombre que llevaba a pastar a sus caballos encontró en un descampado de Brandsen al 10.000 un cráneo, una mandíbula diseccionada y cuero cabelludo que días después se confirmaron que eran compatibles con el ADN de Iara.

Además, en un sector debajo de un árbol se encontró la campera junto a unos lentes recetados y otras pertenencias -un cuaderno con anotaciones- que también eran de ella.

Lugar del hallazgo.

Cuando en agosto de 2024 se logró el primer desarchivo de la causa la familia sostenía que no se habían seguid algunas líneas investigativas como la de una persona mayor que había intercambiado mensajes con la víctima y que en el dictamen caligráfico que sostuvo la inexistencia de elementos objetivos calígrafos y morfológicos que permitan determinar una intención suicida.

También plantearon que los restos se hallaron en una escena "plantada" y en la mala realización de los relevamientos vecinales en la zona y en la venta del celular de la adolescente en un puesto de la peatonal y la costa.