Ocho cuadras de marplatenses marcharon en defensa de la universidad pública

Los marplatenses volvieron a copar las calles y pidieron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La 4° Marcha Federal Universitaria convocó a alrededor de entre siete y ocho cuadras de personas en Mar del Plata, quienes se manifestaron en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento y de políticas públicas para el sostenimiento de la educación superior.

Además de la comunidad universitaria en su totalidad, también participaron personas autoconvocadas, agrupaciones estudiantiles, las tres centrales obreras -CGT, CTA y CTA Autónoma-, organizaciones sociales y gremiales.

La concentración inició a las 16 en la sede principal de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) y desde las 16:30, miles de marplatenses dieron inicio a la movilización por la calle San Lorenzo, continuaron por la avenida Independencia hasta Luro y finalizaron en el monumento al General San Martín.

Como se preveía y al igual que en las anteriores convocatorias, la participación volvió a ser masiva con el objetivo de reforzar el rechazo a lo expresado por el Gobierno nacional con respecto a las instituciones educativas de carácter público.

Así comenzó la marcha desde el Complejo Universitario de Funes y Peña.

Una vez culminada la manifestación, la secretaria general de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (Adum), Abigail Araujo, sostuvo que “el pueblo argentino salió a la calle para ponerle un límite a Milei", sobre quien remarcó que es "un presidente que habla de la moral como política de Estado, pero vemos cómo sus funcionarios se enriquecen, mientras ahogan a las universidades”.

“El tiempo de las excusas terminó porque la democracia no tolera más autoritarismo: los funcionarios tienen que cumplir la ley o tienen que renunciar. La falta de financiamiento, a partir del incumplimiento de una ley, es inadmisible. La Unmdp perdió 613 docentes y los que quedamos no damos más. Si no hay respuestas, vamos a profundizar el plan de lucha. En estas condiciones, el segundo cuatrimestre no puede comenzar”, advirtió.

En el mismo sentido, la líder gremial resaltó que “la comunidad universitaria se volvió a manifestar" con "millones en las calles en todo el pais" y subrayó que "la sociedad volvió defender la universidad pública y una ley de la democracia, como es la Ley de Financiamiento aprobada en el Congreso”.

"Es un mensaje al Gobierno"

"Recordemos que esta ley está vigente, que el Ejecutivo simplemente la tiene que ejecutar. Es una ley del Congreso que da aire al sistema universitario, que actualiza las partidas, que actualiza nuestros salarios. Así que me parece que el primer mensaje es un mensaje al Gobierno para que implemente la ley y que los tres jueces de la Corte Suprema se expida lo más rápido posible", afirmó Victoria Schadwill, secretaria general de APU, a 0223.

Por su lado, la rectora de la Unmdp, Mónica Biasone, brindó un discurso final en el que ratificó su defensa a la universidad pública "porque es un bien social, no un privilegio, y la historia demuestra su valor en la inclusión, la igualdad y el desarrollo nacional".

"No estamos aquí solo por un presupuesto, sino por la cultura, la educación, la ciencia y la dignidad que la universidad garantiza para todos, especialmente para quienes antes no tenían acceso. Debemos seguir luchando por su gratuidad, calidad y financiamiento, porque forma ciudadanos y rompe privilegios", añadió.

"La universidad pública es esencial para el futuro del país y de las próximas generaciones", sentenció la líder de la casa de altos estudios local, previo a la entonación del Himno Nacional Argentino bajo una lluvia que no detuvo el reclamo de aquellos que salieron a hacerle frente al Gobierno nacional.