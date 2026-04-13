¿Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini padres otra vez?: "Recibimos muchas felicitaciones"

Cormillot y Pasquini dijeron la verdad acerca de los rumores de embarazo que circularon en redes. Imagen: Movilpress

En las últimas horas, en redes sociales se viralizó una versión que aseguraba que el matrimonio formado por Alberto Cormillot (87) y Estefanía Pasquini (39) estaba a la espera de un hermanito para Emilio.

Durante la última emisión de Cuestión de Peso (El Trece), ciclo del que Cormillot y Pasquini forman parte, el conductor Mario Massaccesi, sin rodeos, se atrevió a indagar y preguntó: ¿Van a ser papás, sí o no?

"Es una noticia falsa", afirmó el longevo doctor con algo de malestar en su rostro.

Asimismo, y ante la reacción del conductor que bromeó con un "no todavía", fue Pasquini quien intervino y exclamó categóricamente que "seguramente no" tenga otro hijo junto al reconocido médico de la televisión argentina.

"Recibimos muchas felicitaciones, hasta de familiares"

La confusión comenzó por un montaje de la imagen de una ecografía sobre la foto de ambos en el casamiento y escaló hasta tal punto que los propios familiares y seres queridos de la pareja llegaron a enviarles mensajes de felicitaciones.

No obstante, Cormillot dejó la puerta entreabierta a la posibilidad de ir en búsqueda de un nuevo bebé al revelar que Emilio, de cuatro años y medio, "quiere tener un hermanito".