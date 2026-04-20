El último adiós a Luis Brandoni: así lo vivieron familiares, amigos y famosos

Una importante cantidad de público se acercó para despedir al icono del espectáculo nacional.

Familiares, amigos y figuras del espectáculo despidieron este lunes a Luis Brandoni en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizó un velatorio público tras su fallecimiento a los 86 años.

El cortejo fúnebre llegó cerca del mediodía al Salón Montevideo, uno de los espacios más emblemáticos del edificio legislativo, y desde entonces la despedida se extendió durante toda la jornada. Con acceso abierto, numerosos vecinos y admiradores se acercaron para rendirle homenaje a una de las grandes figuras de la cultura argentina.

La ceremonia fue encabezada por sus familiares más cercanos, entre ellos sus hijas y su pareja, Saula Benavente, quienes acompañaron el último adiós en un clima de profundo respeto y emoción.

Entre los primeros en llegar se destacaron Georgina Barbarossa, Mauricio Dayub, Cristina Pérez —junto a Luis Petri—, Daniel Aráoz, Carlos Rottemberg, Malena Solda y Diego Pérez, entre otros.

Con el correr de las horas, se sumaron más personalidades del ámbito artístico y cultural, como Soledad Silveyra, Andrea Frigerio, Pablo Codevilla, Nora Cárpena, Arturo Puig, Guillermo Francella, Muriel Santa Ana, Martín Seefeld y Daniel Miglioranza, quienes se acercaron para acompañar a la familia y recordar su legado.

La despedida pública reflejó el impacto de Brandoni no solo en el mundo del espectáculo, sino también en la sociedad en general, donde construyó una extensa trayectoria marcada por el compromiso y la cercanía con el público.

Según se informó, sus restos serán trasladados al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde descansan numerosas figuras destacadas de la escena nacional.