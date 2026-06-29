¡Historia pura! La Paraguay de Alfaro dejó afuera a Alemania

Las críticas a Gustavo Alfaro se las van a tener que guardar por un tiempo. El entrenador argentino, criticado por algunos por sus formas de jugar, sus maneras, sus conferencias de prensa, le dio a Paraguay las herramientas necesarias para que la selección "albirroja" diera el primer gran golpe del Mundial 2026 y derrotara por penales a Alemania en los 16avos de final, tras igualar 1 a 1 en los 90' reglamentarios. El arquero de San Lorenzo, Orlando Gill, la gran figura de la tarde.

El partido, disputado en el Boston Stadium de Foxborough, Massachusetts, mostró a Paraguay con un planteo defensivo sólido que buscó aprovechar las pocas oportunidades de contraataque. A pesar de ceder la posesión a Alemania, que dominó con un 79% en el primer tiempo, los sudamericanos lograron abrir el marcador a los 40 minutos gracias a un cabezazo de Julio Enciso tras un centro de Matías Galarza.

Alemania reaccionó en la segunda mitad y consiguió la igualdad a los 54 minutos con un gol de Kai Havertz tras un centro de Florian Wirtz. El equipo europeo mantuvo la presión durante el tiempo suplementario, aunque un gol anulado por VAR a Jonathan Tah y las intervenciones decisivas del arquero paraguayo Orlando Gill mantuvieron el marcador en empate hasta la definición por penales.

En la tanda desde los doce pasos, Orlando Gil se destacó al atajar los remates de Havertz y Woltemade, mientras que José Canale anotó el penal decisivo en la muerte súbita para sellar la histórica clasificación de Paraguay a octavos de final.

Con esta victoria, Paraguay espera ahora rival entre Francia y Suecia para continuar su camino en el Mundial 2026. El entrenador Gustavo Alfaro destacó la actuación de su equipo, que supo mantener la concentración y aprovechar sus oportunidades frente a un rival con mayor favoritismo.