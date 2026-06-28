Canadá hizo historia en el Mundial 2026: Eustáquio marcó en el descuento y selló el pase a octavos

El mediocampista apareció en tiempo de descuento para darle el triunfo 1-0 sobre Sudáfrica y sellar una clasificación histórica para el conjunto norteamericano.

Canadá escribió una de las páginas más importantes de su historia futbolística al derrotar por 1-0 a Sudáfrica y clasificarse por primera vez a los octavos de final del Mundial 2026. En un partido muy cerrado y con pocas situaciones claras, Stephen Eustáquio apareció en el tiempo de descuento con un remate letal desde la puerta del área para romper el cero y desatar el festejo de todo un país.

El encuentro comenzó con un ritmo intenso y prometía ser uno de los más atractivos de los dieciseisavos de final. Sin embargo, luego de un arranque dinámico, Sudáfrica logró neutralizar la presión alta de los canadienses gracias a una buena salida desde el fondo, obligando al equipo norteamericano a retroceder y apostar por un planteo más conservador. Aun así, Canadá generó las mejores opciones de la primera mitad mediante la pelota parada, aunque Jonathan David, Derek Cornelius y Moïse Bombito no lograron quebrar la resistencia del arquero Ronwen Williams y de la defensa africana.

El complemento mantuvo la misma tónica, con pocas emociones y mucho roce en la mitad de la cancha. Canadá buscó con insistencia, pero falló en la definición durante gran parte del segundo tiempo. La ocasión más clara llegó tras una gran jugada de Tani Oluwaseyi, pero nuevamente Williams respondió y la defensa sudafricana evitó el gol cuando David ya se preparaba para empujar la pelota con el arco vacío.

A falta de quince minutos hizo su esperado ingreso Alphonso Davies, quien disputó sus primeros minutos en el Mundial 2026 tras dejar atrás una lesión. Su presencia revitalizó el ataque canadiense y obligó a Sudáfrica a replegarse cerca de su área. El lateral del Bayern Múnich aportó velocidad y desequilibrio, mientras que los Bafana Bafana apenas inquietaron con un contraataque aislado que encontró bien parado a Maxime Crépeau.

Cuando todo parecía encaminado hacia el alargue, Canadá encontró el premio a su insistencia. En tiempo de descuento, un rechazo de la defensa africana cayó en los pies de Stephen Eustáquio, quien sacó un potente derechazo desde la frontal del área que dejó sin respuestas a Williams y sentenció el 1-0 definitivo. Sudáfrica intentó reaccionar en los últimos minutos, pero ya no tuvo herramientas para evitar una eliminación que dejó un sabor muy amargo.

Con este triunfo, Canadá confirma su crecimiento internacional y se instala entre los 16 mejores seleccionados del Mundial 2026. El conjunto norteamericano mostró carácter, paciencia y perseverancia para superar un duro escollo y ahora afrontará los octavos de final con la ilusión intacta de seguir haciendo historia en la Copa del Mundo. Su próximo rival saldrá del encuentro de mañana en el que Países Bajos se medirá ante Marruecos.

Síntesis:

Sudáfrica: Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole; Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Thapelo Maseko, Evidence Makgopa. DT: Hugo Broos

Canadá: Maxime Crepeau; Alistair Johnston, Derek Cornelius, Moise Bombito, Richie Laryea; Stephen Eustaquio, Liam Millar, Nathan Saliba; Jonathan David, Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan. DT: Jesse Marsch.

Resultado: 0-1

Árbitro: João Pinheiro

Estadio: SoFi Stadium (Los Angeles)