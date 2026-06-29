Chilavert, el principal apuntado en los memes del histórico triunfo de Paraguay

Paraguay se impuso por penales ante Alemania, eliminó a uno de los grandes equipos de Europa, selló su lugar en los octavos de final del Mundial 2026 y dejó sin palabras a quienes venían criticando al entrenador Gustavo Alfaro, principalmente José Luis Chilavert, uno de los grandes ídolos de la "albirroja", que fue el principal apuntado en las cargadas.

En la tanda desde los doce pasos, Orlando Gill se destacó al atajar los remates de Havertz y Woltemade, mientras que José Canale anotó el penal decisivo en la muerte súbita para sellar la histórica clasificación de Paraguay a octavos de final.

El resultado provocó todo tipo de reacciones en redes, desde quienes apoyaron a los hermanos latinoamericanos por su importante victoria, hasta aquellos que apuntaron contra José Luis Chilavert por sus recientes reproches al conjunto paraguayo.