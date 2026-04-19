El amor también se ajusta: cómo se reinventan los hoteles alojamiento en Mar del Plata

Dicen que para el amor no hay días ni horarios, pero sí presupuestos. A pesar de tener cierta estabilidad en la actividad, los hoteles alojamiento tuvieron que buscar la forma de mantener a la clientela en un contexto de crisis económica y reducción del consumo.

Sobre la actividad en Mar del Plata, Estefanía Ramos, titular de Jardines del Edén, contó en diálogo con 0223: "Como todos en una ciudad turística, trabajamos en función de la temporada y de los fines de semana largos. Sinceramente, no podemos quejarnos de lo que fue el verano".

El hotel se encuentra al sur de la ciudad donde este tipo de negocios empezó a escasear después de la pandemia de coronavirus. La ventaja es que "estamos cerca de los eventos masivos que se realizan en la zona y tenemos bastante movimiento de viernes a domingos", explicó.

No obstante, en Semana Santa notaron que la actividad bajó. Esto los impulsó a pensar nuevas estrategias: "Empezamos a armar promociones para seguir atrayendo a parejas o quienes quieran visitarnos".

Como ejemplo, contó que "pusieron una opción donde si te quedás tres horas por la mañana, te regalamos el desayuno. Tratamos de diferenciarnos y ofrecer una alternativa: en lugar de ir a una cafetería a buscar café con medialunas, te lo damos nosotros".

Llegado el invierno, y con otras prioridades en mente, la gente comienza a elegir más cuidadosamente sus gastos mensuales. "Si antes, durante la semana, salía a tomar un café, una cerveza o una copa de vino y terminaba en un hotel alojamiento, ahora tiende a elegir solo una de esas opciones", reflexionó.

Por ese motivo, buscan crear promociones para atraer a la gente y mantener el ritmo de trabajo. "Actualmente, en los restaurantes está de moda el formato pop-up, es decir, ofertas especiales en determinados días. Por eso, estamos hablando con un local de comida para que los clientes que consuman este tipo de alimentos puedan encontrarlos directamente en su habitación. Son estrategias para que nos sigan eligiendo".

En un contexto donde el bolsillo marca el ritmo, el desafío del sector pasa por reinventarse sin perder identidad. Con promociones, alianzas y nuevas experiencias, los hoteles alojamiento buscan sostener la demanda y adaptarse a hábitos de consumo más selectivos. Porque, aunque cambien las prioridades, el deseo de encontrarse sigue vigente.