Encontraron a una nena de 13 años en un hotel alojamiento: clausuraron el lugar

Una adolescente de 13 años fue hallada en un hotel alojamiento de Belén de Escobar tras una intensa búsqueda iniciada por su familia. La menor se encontraba acompañada por un joven de 18 años, quien fue detenido de inmediato por las autoridades policiales. El operativo se concretó gracias al rastreo satelital del teléfono celular de la víctima, el cual ubicó el dispositivo en el establecimiento sobre la Ruta 25.

Al ingresar al lugar, los efectivos activaron los protocolos de protección y trasladaron a la joven para realizar pericias médicas y brindar contención psicológica. El acompañante mayor de edad quedó a disposición de la Justicia bajo la carátula de presunto abuso sexual: la madre de la adolescente sospecha que el contacto entre ambos se habría originado recientemente a través de las redes sociales.

Por qué clausuraron el albergue transitorio

La Municipalidad de Escobar dispuso la clausura preventiva del albergue transitorio por permitir el ingreso de una menor de edad, violando las normativas vigentes. Durante la inspección oficial, se detectaron además graves irregularidades en las condiciones de seguridad e higiene y la falta de habilitaciones correspondientes. El establecimiento enfrenta ahora severas sanciones administrativas mientras la Justicia avanza en la investigación penal sobre la responsabilidad de los encargados del lugar.

El caso generó una gran conmoción en la zona norte debido a la vulnerabilidad de la menor y las fallas en los controles del comercio. Las autoridades locales enfatizaron la importancia de la denuncia rápida y el uso de herramientas tecnológicas para localizar a personas desaparecidas en situaciones de riesgo. La adolescente ya se encuentra bajo el resguardo de su familia mientras se espera el avance de las declaraciones testimoniales y las pruebas periciales.