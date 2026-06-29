Proponen abrir un predio para animales rescatados en tránsito en Mar del Plata

Las mascotas recibirían tránsito y atención veterinaria hasta dar con una familia adecuada para cada una

La situación de los animales en estado de vulnerabilidad en Mar del Plata es cada vez más grave y, las proteccionistas se encuentran desbordadas de casos y solicitudes de asistencia para mascotas abandonadas.

El proyecto reflota el pedido del hospital veterinario público

Es por eso que, en vistas de esta situación la marplatense Melisa Andrea Sosa Steigmeier creó una petición en la plataforma Change.org para que en la ciudad se habilite un predio para dar tránsito a los animales en situación de calle rescatados donde puedan transitar su recuperación y encontrar una familia adecuada para ellos.

A través de la misma busca juntar firmas de manera virtual para que los vecinos de la ciudad se unan y logre avanzar la iniciativa.

La iniciativa no detalla cuál sería el predio en el que funcionaría el refugio

“Proponemos la creación de un albergue transitorio para recibir a los animales rescatados, asegurando su bienestar hasta que encuentren un hogar definitivo a través de la adopción. Además, es indispensable la implementación de un hospital veterinario público para proporcionar la atención médica que estos animales requieren”, detalla Sosa Steigmeier.

El proyecto que no cuenta con un espacio físico determinado considera que el esfuerzo de los rescatistas “es encomiable, pero no es sostenible que toda la responsabilidad recaiga sobre las ONG, que se ven abrumadas por los enormes costos veterinarios, de guardería y de alimentos”

“Este proyecto permitirá que los rescatistas continúen con su valiosa labor sin el peso financiero que actualmente enfrentan”, considera la mujer en la petición que lanzó hace seis días y que, por ahora, cuenta con 200 mociones de apoyo.

“Con este esfuerzo conjunto, la comunidad marplatense puede asegurar un sistema masivo y eficiente de salud y bienestar animal, donde todos puedan colaborar", sostuvo y agregó: "Esto no solo permitirá proteger a los indefensos, sino también promoverá una mayor conciencia social y responsabilidad hacia los animales”.