Fiestas para mascotas: así son los cumpleaños que enamoran a las familias

En los últimos años, los cumpleaños de las mascotas se convirtieron en una verdadera tendencia. Considerados como un integrante más de la familia, perros y gatos ocupan un lugar central en la vida cotidiana de sus tutores, quienes buscan nuevas formas de demostrarles afecto y fortalecer el vínculo que los une.

Fiestas temáticas, tortas especialmente elaboradas para ellos, sesiones de fotos, regalos y celebraciones compartidas con otros animales forman parte de una creciente oferta de experiencias pensadas para homenajear a esos compañeros que brindan amor incondicional.

Más que una moda pasajera, estas celebraciones reflejan un cambio cultural en la manera de relacionarnos con las mascotas y de reconocer el papel fundamental que tienen dentro del hogar.

La creciente demanda impulsó el surgimiento de emprendimientos especializados que acompañan estos festejos desde distintas propuestas. Uno de ellos es Las Delicias de Odín, un proyecto de repostería para mascotas creado por Belén Fernández, quien asegura que detrás de cada torta hay mucho más que un producto. “Hoy las mascotas ocupan un lugar muy importante dentro de muchas familias, son consideradas un miembro más. Estos festejos no pasan solamente por una torta o una foto linda, sino por compartir un momento especial con ellos”, sostuvo en diálogo con 0223.

La emprendedora cuenta que su amor por los animales fue el motor inicial de un proyecto que comenzó a gestarse hace casi cinco años. “Siempre fui muy amante de las mascotas y me empezó a llamar la atención todo lo relacionado con la alimentación y la repostería. Antes de arrancar en redes me capacité e investigué muchísimo para poder ofrecer productos seguros y de calidad”, recordó.

Sin embargo, el nacimiento de la marca estuvo atravesado por una experiencia personal difícil. “Al principio fue de a poco, dando a conocer nuestras galletitas entre amigos, conocidos y familiares. Después la gente empezó a confiar, a recomendarnos y el emprendimiento fue creciendo”.

Con el paso del tiempo, los pedidos se multiplicaron y las celebraciones dejaron de limitarse a los cumpleaños. “Cada vez son más las familias que nos incluyen en festejos importantes. Nos llaman para dar la bienvenida a una mascota que llega al hogar, para Pascuas o para celebrar aniversarios de adopción”, explicó. Actualmente, las tortas con forma de corazón acompañadas por un bonete o una corona son los productos más solicitados.

Pero la creatividad no tiene límites. Fernández rememoró que una de las tortas más originales que elaboró surgió a partir de una tendencia viral de internet. “Cuando se hizo famosa la noticia de la estrella de mar 'culona', terminé haciendo una torta inspirada en esa tendencia para una perrita muy conocida. Lo más divertido de este trabajo es que muchas veces las tendencias de internet terminan llegando a los cumpleaños de las mascotas”, comentó entre risas.

Para ella, lo más valioso no son las ventas sino el vínculo que se genera. “Lo que hace tan especial este trabajo es que cada año nos siguen eligiendo para celebrar los cumpleaños de sus compañeros de cuatro patas. Muchas veces veo familias completas participando, sacándose fotos, invitando a otros perros amigos o preparando sorpresas. Creo que es una forma de celebrar el amor y el vínculo que se construye día a día con nuestras mascotas”.

Esa misma transformación en la relación entre las personas y sus animales también fue observada por Valeria, una de las fundadoras de El Paraíso de los Perros, un espacio recreativo canino que nació durante la pandemia y que hoy organiza celebraciones para decenas de mascotas.

La historia comenzó en 2020, cuando su hermano regresó a Argentina después de quedarse sin trabajo en Holanda. “Yo tenía un emprendimiento de objetos de cerámica y, como no se podía salir, él empezó a pasear los perros de amigos”, cuenta. Ambos crecieron rodeados de animales y, poco a poco, más familias comenzaron a confiarles el cuidado de sus mascotas.

Según explicó, el contexto de la pandemia tuvo un papel clave. “Mucha gente adoptó animales en esos años. Después, cuando volvió la rutina, se dieron cuenta de que no tenían el tiempo suficiente para brindarles los paseos y la atención que necesitaban”. Así fue como el proyecto creció hasta convertirse en un predio especialmente diseñado para ellos.

En paralelo, comenzaron a aparecer nuevos pedidos. “Las personas empezaron a festejar los cumpleaños de sus mascotas y también los aniversarios de adopción. En muchos casos no conocían la fecha exacta de nacimiento porque habían sido adoptados de adultos”, relató.

Valeria, que además se desempeña como comunicadora animal, asegura que estas celebraciones tienen un significado especial para los propios animales. “Empecé a percibir que les gustaban porque les daban presencia, protagonismo e importancia. Los peludos sienten el amor y entienden que está ocurriendo algo especial”.

La propuesta combina juegos, fotografía, tortas elaboradas con ingredientes naturales y una puesta en escena especialmente preparada para el homenajeado. Les cantamos el feliz cumpleaños y después llega la parte que más les gusta: compartir la torta con sus amigos”, explicó.

Una de las actividades favoritas es una dinámica que bautizaron “el circo”. “Les tiramos las porciones al aire para que las atrapen y los filmamos en cámara lenta. Es increíble ver las expresiones que ponen cuando saltan”, contó.

Las fotografías ocupan un lugar central en la experiencia. “Lo que más nos piden son las fotos. Las familias quieren conservar un recuerdo que refleje la personalidad de cada animal y esos momentos de disfrute genuino”, señaló.

Algunas imágenes incluso terminan convirtiéndose en pequeñas historias. “Hay perros que no soportan ponerse el bonete, entonces registramos toda la secuencia de cómo intentan sacárselo y armamos una especie de historieta según su temperamento”.

Aunque la mayoría de los tutores no puede asistir a los festejos porque coincide con su horario laboral, siguen cada detalle a distancia. “Muchos nos dicen que es como si su perro fuera al jardín y celebrara el cumpleaños con sus compañeros. Después nos cuentan que aprovechan el almuerzo para mirar los videos o que se esconden un rato en el baño para ver las publicaciones”, comentó.

La emoción que generan estas celebraciones suele sorprender incluso a quienes nunca imaginaron organizar un cumpleaños para su mascota. “Hay personas que nos dicen que jamás pensaron que harían algo así. Pero cuando ven a su perro feliz, disfrutando con sus amigos y siendo el protagonista del día, sienten que realmente vale la pena”, afirmó.

Para Valeria, detrás de cada fiesta existe un mensaje más profundo. “Los perros viven el presente. No están preocupados por el futuro ni pensando en lo que pasó antes. Son una expresión permanente del disfrute del aquí y ahora”. Quizás por eso, cada vez más familias encuentran en estas celebraciones una excusa para detenerse, compartir un momento especial y devolverles, aunque sea por un día, una parte de todo el amor que reciben de ellos a diario.