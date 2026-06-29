Proponen otorgar un día de licencia por la muerte de una mascota: cómo sería y quiénes podrían acceder

El senador bonaerense Marcelo "Chuby" Leguizamón, presidente del bloque Hechos – UCR Identidad, presentó un proyecto de ley para que los trabajadores de la administración pública de la provincia de Buenos Aires puedan acceder a una licencia especial por el fallecimiento de una mascota o animal de compañía.

La iniciativa alcanza a todos los agentes estatales, sin importar el régimen laboral bajo el que se desempeñen, y establece una licencia de un día hábil con goce íntegro de haberes. Ese permiso deberá utilizarse dentro de los tres días hábiles posteriores a la muerte del animal.

La propuesta busca reconocer el impacto emocional que genera la pérdida de una mascota.

Para acceder al beneficio, el proyecto fija dos requisitos: presentar un certificado de defunción emitido por un veterinario y que la mascota haya estado previamente inscripta a nombre del trabajador en un Registro de Mascotas y Animales de Compañía, cuya creación también contempla la propuesta.

En los fundamentos, Leguizamón sostuvo que el vínculo entre las personas y los animales cambió de manera significativa en los últimos años y que el derecho comenzó a reconocer a los animales como "seres sintientes", dejando atrás la visión que los consideraba únicamente bienes.

Proponen crear una licencia especial por la muerte de una mascota.

Además, argumentó que el fallecimiento de una mascota puede generar un proceso de duelo con consecuencias emocionales importantes. En ese sentido, señaló que la psicología reconoce el llamado "duelo por mascotas" como una experiencia legítima, que en muchos casos puede tener un impacto comparable al de la pérdida de un ser querido.

El legislador también advirtió que la normativa laboral vigente en la provincia no contempla este tipo de situaciones y consideró que responde a una concepción tradicional de los vínculos familiares. Por eso, propuso establecer una regla general que alcance a toda la administración pública bonaerense, en lugar de modificar cada estatuto por separado.

La iniciativa fue presentada en el Senado bonaerense y alcanzaría a trabajadores de la administración pública.

Finalmente, defendió la duración de la licencia al considerar que un día resulta un plazo "razonable y proporcionado", al tiempo que destacó que el proyecto incorpora mecanismos de control mediante la certificación veterinaria y busca contribuir al cuidado de la salud mental de los trabajadores.