Crisis en Ioma: piden que las autoridades vengan a Mar del Plata a una jornada de trabajo

Afiliados de Ioma: Los problemas para acceder a turnos, tratamientos y prestaciones médicas motivaron un nuevo proyecto en el Concejo Deliberante.

En medio de los reiterados reclamos por las dificultades que enfrentan los afiliados de Ioma para acceder a prestaciones médicas en Mar del Plata, el concejal Ariel Bordaisco presentó un proyecto para crear una jornada de trabajo en el Concejo Deliberante y reclamó la presencia del presidente de la obra social bonaerense, Homero Giles, para abordar la situación junto a autoridades sanitarias, prestadores, profesionales y representantes de los afiliados.

La iniciativa propone reunir en una misma mesa a las máximas autoridades de Ioma, funcionarios municipales, representantes de la Zona Sanitaria VIII, directivos de hospitales públicos y clínicas privadas, autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Colegio de Médicos y vecinos autoconvocados para analizar la situación prestacional de la obra social en el distrito.

Entre los convocados figuran, además de Giles, el vicepresidente de Ioma, Mariano Cardelli, autoridades de la delegación local de la obra social, representantes de los bloques políticos del Concejo Deliberante y de instituciones de salud públicas y privadas de la ciudad.

Ariel Bordaisco impulsa una jornada de trabajo y pidió que el presidente de Ioma, Homero Giles, participe del encuentro en Mar del Plata.

Según el proyecto, la jornada tendrá como objetivos elaborar un diagnóstico sobre el estado de las prestaciones de Ioma en General Pueyrredon, diseñar propuestas para resolver los problemas detectados e identificar las barreras administrativas, económicas e institucionales que dificultan el acceso de los afiliados a la atención médica. Una vez finalizado el encuentro, se prevé la elaboración de un informe público con las conclusiones y las acciones propuestas.

En los fundamentos de la iniciativa, Bordaisco sostiene que la obra social atraviesa una situación crítica en Mar del Plata, con conflictos prestacionales que derivaron en cortes de servicios en distintas clínicas y en una creciente cantidad de reclamos de los afiliados.

El expediente menciona denuncias por demoras de más de dos meses para obtener turnos con especialistas, dificultades para acceder a tratamientos y medicamentos, especialmente en áreas como oncología, cardiología y discapacidad, y advierte que en algunos casos los pacientes deben afrontar el costo de las prestaciones de manera particular para poder recibir atención.

Afiliados de Ioma: Los problemas para acceder a turnos, tratamientos y prestaciones médicas motivaron un nuevo proyecto en el Concejo Deliberante.

Además, recuerda que hace más de un año Giles anunció la creación de un centro de saludde Ioma en Mar del Plata con guardia, internación, laboratorio y múltiples consultorios, pero sostiene que el establecimiento inaugurado finalmente ofrece prestaciones más limitadas que las prometidas.

El caso emblemático

El proyecto también hace referencia a un caso ocurrido en la ciudad en el que una afiliada, Silvia González, debió ser trasladada a un hospital ubicado a más de 350 kilómetros por la falta de camas disponibles en Mar del Plata y falleció tras una serie de derivaciones, episodio que el concejal cita como ejemplo de las consecuencias que puede tener la crisis prestacional.

"Queremos que quienes tienen la responsabilidad de conducir Ioma vengan a Mar del Plata, escuchen a los afiliados, a los prestadores y a los profesionales de la salud, y trabajen en soluciones concretas para una situación que ya no admite más demoras", sostuvo Bordaisco al presentar la iniciativa.

La crisis en Ioma viene siendo tema debatido en la Comisión de Salud, donde recientemente expusieron afiliados.

El edil afirmó además que recibe de manera permanente reclamos por demoras en turnos, dificultades para acceder a especialistas y problemas con tratamientos y medicamentos. "No podemos naturalizar que personas que aportan todos los meses tengan que atravesar semejante incertidumbre para atenderse", señaló.

Por último, remarcó que "detrás de las estadísticas y los expedientes hay personas concretas que ven afectado un derecho humano fundamental como es el acceso a la salud" y consideró que la convocatoria busca "poner sobre la mesa los problemas reales que están viviendo los afiliados y construir respuestas".