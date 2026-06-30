Insólito: le cortó la novela que estaba mirando en el celu y se robó la recaudación del supermercado

La tarde del lunes fue una pesadilla para la trabajadora de un autoservicio del sur de la ciudad. En el límite que divide los barrios Faro Norte y Punta Mogotes, le robaron la caja del negocio a la mujer que estaba en un curioso momento.

Porque antes de tomar el dinero, el ladrón fue directo a su celular. El video de la cámara de seguridad muestra cómo estaba viendo la novela minutos antes del robo. Le cortaron la transmisión y se llevaron el dispositivo.

El hecho ocurrió en la avenida Mario Bravo al 1500. Antes de que caiga la noche, la moto fue secuestrada: el delincuente, junto a su cómplice, la habían descartado en el camino.

Según dijeron vecinos del barrio, la trabajadora quedó con una crisis de nervios y muy asustada por la violenta secuencia que vivió.

“Tuve miedo de que nos dispararan”: otro caso, a pocas cuadras

Tres semanas atrás, el barrio Punta Mogotes fue noticia por un hecho en Darregueyra y García Lorca. Dos ladrones en una moto abordaron a una mujer y su hija.

La conductora había subido a la trotadora para ingresar a su casa. "La nena se bajó del auto y el perrito de mi vecina, que siempre viene a recibirnos, de repente toreó. Miré por el espejo retrovisor y vi que paraba la moto. Mi hija se volvió a subir automáticamente al auto y cerró", contó en diálogo con 0223.

"Me apuntaron con un arma muy larga y grande. Estimo que era un chico de 15 años, no más de eso. Lo único que se me ocurrió fue dar marcha atrás, me abrió la puerta y dijo 'bajate', pero arranqué", señaló con mucha angustia.