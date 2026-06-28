Video: vecinos denuncian picadas ilegales de motos y aseguran que "ya no se puede vivir así"

Cada martes, jueves y domingo, los vecinos del barrio Las Dos Marías aseguran vivir una situación que les quita el sueño. Desde hace meses, denuncian que un grupo de personas realiza picadas ilegales de motos en distintos calles de la zona.

Según relatan los residentes, la actividad comienza alrededor de la medianoche y se extiende hasta las 3 de la madrugada. Durante esas horas, afirman que resulta prácticamente imposible descansar, mantener la tranquilidad e incluso sentirse seguros al circular por el barrio.

"Hemos hablado con el comisario, mandamos imágenes al COM, hablamos con la comisaría 16° y la respuesta es que desconocen el procedimiento en estos casos y que si siguen a las motos pueden provocar un mal mayor", señaló una vecina en diálogo con 0223.

La preocupación no solo pasa por los ruidos molestos. También advierten sobre el riesgo que representan las maniobras imprudentes para quienes transitan por el lugar. "Además los autos circulan con miedo porque si se llevan puesta una moto o sucede algo por el estilo va a ser mucho más doloroso", agregó.

Frente a este escenario, los habitantes del barrio reclaman una intervención urgente de las autoridades para poner fin a una problemática que, aseguran, se repite semana tras semana sin soluciones concretas. "Estamos viendo cómo evitar esta situación, pero si los encargados como tránsito y la policía no se ocupan, qué podemos hacer los vecinos", concluyó.