Intentó meterse a robar en una casa, quedó enganchado en la reja y tuvieron que llamar a los Bomberos

Un delincuente vivió un insólito momento al intentar ingresar a robar en una vivienda ubicada en Hernandarias al 5300, en el barrio Las Avenidas de Mar del Plata: quedó enganchado en la reja del inmueble y no pudo concretar el ilícito.

El episodio tuvo un desenlace que difícilmente imaginó al planear el robo: personal de Bomberos debió concurrir al lugar para liberarlo de la reja en la que había quedado atrapado.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar y el video se viralizó rápidamente. En las imágenes también se puede observar a un segundo sujeto que aguardaba en una motocicleta, aparentemente como campana del operativo que terminó en un papelón.

Por el momento no trascendieron mayores detalles sobre si alguno de los involucrados fue detenido tras el insólito episodio.