Martes negro para los argentinos en Wimbledon

Luego de un día complicado ayer lunes con apenas una victoria en seis partidos, la sintonía continúo de manera negativa ya que en la jornada de hoy jugaron cinco tenistas argentinos y cuatro de ellos cayeron en su debut en el Wimbledon.

El día arrancó con la derrota de Román Burruchaga frente al N°6 del mundo, Alex De Miñaur, en una hora y cincuenta y cinco minutos 7-6 (7-5); 6-1; 6-0. Con este resultado el jovn de 24 años se despidió del tercer Grand Slam de la temporada.

Luego siguió la jornada con la sorpresiva derrota de Francisco Cerúndolo. La mejor raqueta argentina del ranking que venía de ser campeón en el césped de Queens, cayó en sets corridos ante el español Jaume Munar. En una hora y cuarenta y seis minutos, el español venció a Fran por 6-1, 6-4, 6-3.

La tercera derrota fue la de Tomás Etcheverry. El platense le dio batalla a Lorenzo Sonego pero no alcanzó y el italiano se quedó con el triunfo en cuatro sets: 6-4, 6-4, 6-7 (2-7), 7-6 (7-4). Pese al buen pasaje de juego que mostró tanto en el tercer y cuarto set, el partido de casi cuatro horas se le hizo cuesta arriba en el césped y quedó eliminado.

En el cuadro femenino, Nadia Podoroska que volvió a jugar un partido de Grand Slam después de mucho tiempo, cayó frente a la N°13 del mundo, Marta Kostyuk por 6-1, 6-2 en poco menos de una hora de juego.

El último juego de la jornada fue el de Mariano Navone pero que no llegó a completarse por ausencia de luz. El argentino se quedó con el primer set por 6-1 pero Flavio Cobolli se llevó el segundo 7-6 (7-5) y el tercero 6-3. Mañana continuará el encuentro en el primer turno en el que el argentino buscará forzar el quinto set ante el N°10 del mundo.

La única esperanza argentina que queda en pie es Solana Sierra que jugará mañana ni más ni menos que con Coco Gauff la N°7 del ranking. El partido de la marplatense esta programado para las 10:30. Además cabe recordar que Solana el año pasado llegó a cuarta ronda y deberá mostrar uno de los mejores niveles de su carrera para eliminar a la estadounidense.