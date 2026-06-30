Impulsan un relevamiento integral de hoteles y restaurantes para fortalecer el desarrollo del turismo

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata anunció el inicio de un proyecto de actualización y análisis estratégico de la actividad hotelera y gastronómica del Partido de General Pueyrredon. La iniciativa contempla la contratación de una consultora especializada que realizará un relevamiento integral del sector.

Como parte del trabajo, se llevará adelante la georreferenciación de hoteles y establecimientos gastronómicos, la elaboración de un padrón estratégico de la oferta existente y la creación de un mapa interactivo que permitirá conocer cómo se distribuye territorialmente la actividad y cuáles son sus principales características.

Además, el proyecto prevé la implementación de un sistema de indicadores sectoriales que se actualizará de forma periódica. Entre las variables que se analizarán figuran las ventas, las inversiones, las utilidades y las expectativas de los establecimientos asociados, con el objetivo de contar con información precisa sobre la evolución del sector.

Desde la entidad señalaron que los datos obtenidos servirán como una herramienta para orientar decisiones institucionales, detectar oportunidades de desarrollo y generar conocimiento sobre una de las principales actividades económicas de Mar del Plata.

"Tomamos la decisión de invertir en este trabajo porque creemos que las instituciones modernas deben planificar sobre datos concretos y no sobre percepciones. Contar con información actualizada sobre la realidad de la hotelería y la gastronomía nos permitirá identificar desafíos, detectar oportunidades y diseñar mejores estrategias para acompañar el crecimiento del sector", afirmó el presidente de la AEHG, Hernán Szkrohal.

El dirigente agregó que "la hotelería y la gastronomía son actividades dinámicas que evolucionan permanentemente. Tener una radiografía precisa de la oferta existente y de la situación de nuestros establecimientos será una herramienta fundamental para fortalecer la representación institucional y proyectar el futuro de la actividad".

Según informaron desde la asociación, el proyecto también incluirá la elaboración de informes periódicos, tableros de seguimiento y herramientas digitales de consulta que permitirán consolidar una base de conocimiento permanente sobre la evolución de la actividad hotelera y gastronómica en Mar del Plata.