La Provincia saldrá a sostener la encuesta hotelera tras el recorte nacional

El ministro Costa hizo el anuncio durante la asamblea del Consejo Provincial de Turismo. Foto: PBA.

En medio del vacío estadístico que dejó la decisión del gobierno nacional de discontinuar la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), la Provincia de Buenos Aires anunció que asumirá su financiamiento para garantizar la continuidad de uno de los principales indicadores del sector turístico.

La definición fue confirmada por el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, durante la asamblea del Consejo Provincial de Turismo (CoProTur) realizada el martes, donde sostuvo que la administración provincial “va a asumir el financiamiento” del relevamiento para evitar que se pierda una serie de datos construida durante más de dos décadas.

El 2025 venía siendo el peor año para el sector desde que se comenzó a medir hace dos décadas.

El movimiento llega luego del denominado “apagón estadístico” que se produjo a comienzos de año, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dejó de difundir la encuesta tras la decisión de la Secretaría de Turismo de no renovar el convenio que permitía financiar los operativos.

Ese informe mensual era clave para medir la actividad hotelera en más de 40 destinos del país, entre ellos Mar del Plata, con datos sobre cantidad de viajeros, pernoctaciones, estadía promedio y niveles de ocupación. Su interrupción dejó sin una referencia oficial tanto al sector público como a empresarios y analistas.

Desde el sector turístico ya habían advertido que la discontinuidad de estas estadísticas implicaba un retroceso, al afectar la disponibilidad de información confiable para la toma de decisiones y el diseño de políticas.

En ese contexto, la Provincia busca cubrir el vacío que dejó Nación y sostener la producción de datos en un escenario donde la actividad muestra signos de debilidad. En el caso de Mar del Plata, los últimos registros disponibles ya reflejaban un desempeño crítico, con indicadores que ubicaban a 2025 entre los peores años en más de dos décadas.

La decisión bonaerense apunta así a preservar una herramienta central para el seguimiento del turismo, en momentos en que la falta de estadísticas oficiales profundizó la incertidumbre en el sector.