Turismo en modo ahorro durante el fin de semana largo: menos gasto y estadías más cortas

El turismo tuvo un consumo cuidado durante el fin de semana largo.

El fin de semana largo por el Día del Trabajador dejó un saldo bastante frío para los sectores turísticos de Mar del Plata. Los números continúan la tendencia nacional que marcó un menor movimiento, estadías más cortas y un gasto más cuidado.

De acuerdo con el informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el feriado se movilizaron 1.066.464 turistas en todo el país, un 8% menos que en 2025.

En Mar del Plata, el balance fue calificado como “muy modesto”. La mayoría de los visitantes llegó sin reservas previas, optando por decidir sobre la marcha y alquilar directamente en el destino. Este comportamiento reflejó una tendencia general: viajes más espontáneos, con estadías promedio de apenas dos noches.

Por otro lado, el gasto también mostró señales de ajuste. A nivel nacional, el promedio diario por turista fue de $110.181, con una caída real del 1,6% respecto al año anterior, evidenciando un consumo más selectivo, enfocado principalmente en alimentos, bebidas y necesidades básicas, por sobre actividades recreativas.

El pronóstico: un factor clave

El clima cambiante en la ciudad fue otro de los factores que influyó en el comportamiento turístico. Las jornadas inestables limitaron las actividades al aire libre y reforzaron un perfil más urbano, con visitantes volcados a paseos céntricos, gastronomía y propuestas bajo techo.

Además, al tratarse de temporada baja, varios establecimientos hoteleros y gastronómicos se encuentran cerrados, lo que redujo la oferta disponible y condicionó la capacidad de recepción.

Predominio de escapadas de cercanía

Tal como ocurrió en el resto de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata predominó el turismo de proximidad. Visitantes provenientes de localidades cercanas eligieron la ciudad para una escapada corta, muchas veces sin pernocte o con estadías mínimas.

Mientras tanto, otros destinos del país lograron mayor dinamismo gracias a eventos puntuales -como festivales, competencias deportivas o fiestas populares- que concentraron la demanda y generaron picos de ocupación.

Una tendencia que se consolida

El comportamiento registrado durante este fin de semana largo confirma una tendencia que se viene observando en lo que va del año: más movimiento general, pero con menor impacto económico por turista.

En lo que va de 2026 ya se registraron cuatro fines de semana largos, con casi 8 millones de viajeros en todo el país. Sin embargo, el desafío para destinos tradicionales como Mar del Plata pasa por recuperar niveles de ocupación y gasto, en un contexto donde el turismo se vuelve cada vez más selectivo y condicionado por la situación económica.