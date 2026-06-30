Confirmaron la identidad del hombre que apareció muerto en una playa de La Perla

Confirmaron la identidad del hombre que apareció muerto en una playa céntrica

Confirmaron en la tarde de este martes la identidad del hombre que fue hallado muerto en Playa Alfonsina, en la zona de La Perla de Mar del Plata.

Según informaron sus familiares a 0223, la víctima se trata de Ernesto Daniel Cardoso, un hombre de 34 años que había sido visto por última vez el pasado miércoles en el barrio Jorge Newbery.

Entre las hipótesis que se investigan, no se descarta que el sujeto se haya arrojado al mar el mismo día que desapareció, episodio que hasta el momento no había tenido un desenlace conocido.

Además, durante la búsqueda de Cardoso habían precisado que requería asistencia médica y que "no estaba razonando bien mentalmente" en el último tiempo, por lo que ante su ausencia y la imposibilidad de ubicarlo, radicaron la denuncia por averiguación de paradero.

Casi una semana después de su desaparición, hallaron muerto a Ernesto Daniel Cardoso.

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho podría estar relacionado con un episodio ocurrido ese miércoles, cuando un testigo informó al 911 que había visto a un hombre caer al mar desde las rocas de la escollera de Punta Iglesia mientras hablaba por teléfono.

En la investigación había intervenido la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 del Departamento Judicial de Mar del Plata, bajo la dirección del fiscal Leandro Arévalo.

Personal de rescate trabajó en el lugar para recuperar el cuerpo y una vez que las pericias confimaron la identidad del hombre, la noticia fue comunicada a sus seres queridos.