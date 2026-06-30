Un restaurante lamentó la muerte de una clienta y aclaró que no se atragantó con una medialuna: "Solicitamos responsabilidad"

El establecimiento aseguró que se activó el protocolo de emergencia, se realizaron maniobras de reanimación y se utilizó un desfibrilador, pero no fue posible salvarle la vida.

Una mujer de más de 80 años murió el sábado al mediodía mientras se encontraba en un restaurante ubicado en la esquina de avenida 10 y Pinolandia, en la Villa Balnearia de Necochea.

A pesar de que en un inicio comenzaron a circular versiones que atribuían el fallecimiento a un supuesto atragantamiento con una medialuna, esa información fue desmentida por el titular del establecimiento, según consignó el diario Noticias de Necochea.

De acuerdo al propietario del comercio gastronómico, la mujer sufrió una descompensación compatible con un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba almorzando con su hijo.

Conforme al relato, el personal del local actuó de inmediato y puso en marcha el protocolo de emergencias. En el lugar realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), intervino un médico, trabajó personal de Defensa Civil y también se utilizó un Desfibrilador Externo Automático (DEA) en un intento por revertir el cuadro.

El comunicado del café Los Pinos acerca del lamentable fallecimiento de la mujer.

A pesar de los esfuerzos realizados durante varios minutos, la mujer no logró recuperarse y finalmente fue declarada fallecida.

Horas más tarde, el restaurante Los Pinos publicó un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia de la víctima y volvió a rechazar las versiones que indicaban que el hecho se produjo por un atragantamiento.

"La información difundida por algunos medios indicando que el hecho se produjo por un atragantamiento no se corresponde con lo ocurrido", señala el texto difundido por el establecimiento, que además remarcó que el personal actuó de manera inmediata, solicitó asistencia médica urgente y colaboró con los servicios de emergencia durante toda la intervención.

En última instancia, el espacio informó que no realizará nuevas declaraciones "por respeto a la persona fallecida, a su familia y al trabajo realizado por el personal de emergencias". Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre la causa médica de la muerte.