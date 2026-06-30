Agredió a la ex hace un mes y lo detuvieron tras un allanamiento

Un hombre acusado de golpear a la ex pareja hace un mes fue aprehendido este martes por personal policial tras un allanamiento en el barrio Regional y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.

La causa se originó el 27 de mayo, cuando la víctima denunció haber sido agredida por su expareja, sufriendo lesiones en el cuero cabelludo, por lo que recibió asistencia médica y solicitó medidas de protección.

Lo aprehendieron en el barrio Regional.

Fue personal del gabinete técnico operativo de la comisaría duodécima y del Grupo GAD llevó adelante una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles San Lorenzo y Estado de Israel.+

En el lugar aprehendieron al acusado de lesiones en un contexto de violencia de género y las autoridades judiciales ordenaron su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.