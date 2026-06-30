Nacho Levy habló tras las denuncias en su contra: "Necesito pedirles perdón"

El referente de La Garganta Poderosa se refirió por primera vez a las denuncias en su contra.

Nacho Levy habló por primera vez después de que se hicieran públicas las denuncias por violencia en su contra de parte de sus exparejas, la psicóloga Cecilia Ce, la periodista Sofía Monachelli y la actriz Gloria Carrá. Otras mujeres que compartieron tiempo con él en el pasado también utilizaron las redes sociales para contar sus malas experiencias en cuanto a los malos tratos del referente de La Garganta Poderosa.

"Necesito pedirles perdón a quienes hayan padecido a mi lado las dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia. A veces no hay golpes, ni delitos, ni crímenes, pero hay dinámicas que sí son emocionalmente violentas", escribió el periodista.

En su mensaje, Levy aseguró que profundizará un tratamiento de salud mental, al que definió como su principal compromiso de reparación personal. También sostuvo que asumirá su responsabilidad y que priorizará "escuchar y transformar" aquellas conductas que causaron daño.









Poco después de conocerse las denuncias, desde La Poderosa decidieron apartar a Levy de la organización. "A raíz de todo lo que estamos atravesando, de manera colectiva y consensuada entre todes, activamos nuestro protocolo de géneros, una herramienta generada de manera asamblearia para el abordaje de todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales", informaron en un comunicado.

Y fueron contundentes: "En esta línea, decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy". Explicaron además que "ninguna organización está exenta de reproducir las prácticas violentas que busca combatir. Nosotras venimos transitando un enorme proceso de revisión en pos de erradicarlas y promover una forma de hacer política cuidada, compañera, y sobre todo, feminista".

Para cerrar, agregaron que La Poderosa trasciende a cada una de las integrantes y "seguiremos en este camino de aprendizaje y construcción como cada día, para crecer como colectivo y transformar la realidad en la que vivimos".