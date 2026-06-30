Muerte de Iara Nardelli: a tres años del hecho, el enigma de la Sube y una inquietante teoría

Se cumplen 3 años de la muerte de Iara Nardelli, la joven de 16 años cuyos restos óseos fueron hallados en un descampado del barrio Virgen de Luján. Desde ese momento su mamá, Mariela Quintanilla, rechaza la versión oficial que habla de un suicidio y sostiene que a su hija la mataron. Sin embargo, la causa ya fue archivada en dos oportunidades aunque ahora, una nueva hipótesis que gira en torno a una tarjeta Sube, genera muchas dudas en la familia.

Esta martes en la puerta de Tribunales, Mariela lamentó que la causa "no ha avanzado mucho" y sigue como averiguación de causales de muerte, aunque adelantó que el próximo 13 de julio en la ciudad de Junín se realizarán nuevas pericias en las que se analizarán cabellos que aparecieron en las pertenencias de Iara, una cadenita y unas prendas halladas con manchas de sangre y con cortes de arma blanca.

"Esa tarjeta Sube la plantaron"

En diálogo con 0223, la mamá de Iara afirmó que el reciente descubrimiento de datos que marcan el recorrido de la tarjeta Sube de su hija, pueden aportar nuevos indicios que reafirmen la teoría que la joven no se quitó la vida sino que fue asesinada.

Mariela Quintanilla, la mamá de Iara, afirma que su hija fue asesinada. Foto archivo: 0223.

​"Hace unos días me llegó el informe de la tarjeta Sube que se encontró en el lugar del hallazgo (del cuerpo). Esa tarjeta no brinda ningún tipo de información, no fue registrada ni nada. Pero Iara, el día que desaparece, el mismo 30, usa su tarjeta Sube, toma el 522. Sin embargo, su tarjeta Sube no aparece. Pero aparece otra tarjeta que no tiene nada que ver a la de Iara", explicó Mariela.

Y aseguró que esta información puede hacer dar un giro en la causa. "Esa tarjeta no está registrada y eso me genera incertidumbre, porque Iara era muy cuidadosa con su documento y con su tarjeta. O sea, es evidente que esa tarjeta la plantaron también".