Debaten un proyecto para reforzar la educación vial a las escuelas municipales

El proyecto para crear un Programa Municipal de Educación y Concientización en Seguridad Vial comenzó este martes su tratamiento en la comisión de Educación del Concejo Deliberante, donde se aprobó solicitar informes a la Secretaría de Educación y a la Dirección de Transporte antes de avanzar con el análisis de la iniciativa impulsada por el concejal de la Coalición Cívica, Guido García.

La propuesta busca incorporar contenidos de educación vial en establecimientos educativos del partido de General Pueyrredon mediante un esquema de articulación entre distintas áreas del municipio, con el objetivo de promover conductas responsables en la vía pública desde edades tempranas.

El concejal Guido García defendió el proyecto y sostuvo que la propuesta apunta a que los estudiantes sean "multiplicadores" de una cultura vial más responsable.

Durante la reunión de comisión, García explicó que el proyecto fue elaborado junto a distintas dependencias municipales y aclaró que no pretende sumar una nueva materia o aumentar la carga horaria de las escuelas. "Pensamos en articular distintas propuestas que ya existen, generando a través de la Secretaría de Educación, junto con los demás organismos, la coordinación de estas acciones y un contenido digital o virtual que pueda ser accesible para todos los docentes y autoridades educativas", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la iniciativa apunta a aprovechar espacios ya existentes dentro del calendario escolar para incorporar contenidos vinculados a la seguridad vial. "No decimos generar una carga horaria, sino encontrar los momentos propicios para incorporar estos contenidos, con el respaldo técnico de las áreas municipales", señaló.

Seguridad vial: La iniciativa busca promover hábitos responsables en la vía pública y reducir la siniestralidad a través de la concientización desde las aulas.

El concejal agregó que la intención es que ese material llegue a todos los establecimientos educativos de gestión municipal para que pueda utilizarse en distintas instancias del ciclo lectivo. "Que llegue a cada establecimiento educativo para que, en las fechas o momentos propicios, se puedan llevar estos contenidos sobre una problemática como los siniestros viales", expresó.

García también puso el foco en el objetivo de largo plazo de la propuesta y destacó el rol de los estudiantes en la construcción de una cultura vial más responsable. "Planteamos un trabajo más de fondo. Los chicos son los principales canalizadores y también multiplicadores para generar más conciencia sobre cómo debemos comportarnos en la vía pública", afirmó.

La comisión de Educación dio inicio al tratamiento del proyecto y resolvió solicitar informes a la Secretaría de Educación y a la Dirección de Transporte antes de continuar con su análisis.

El proyecto prevé la creación de un programa municipal con actividades teórico-prácticas adaptadas a cada nivel educativo. Entre los contenidos mínimos incluye normas de tránsito, prevención de conductas de riesgo, uso de elementos de seguridad, movilidad sustentable, consecuencias de los siniestros viales y concientización sobre las picadas ilegales, las maniobras temerarias y los escapes antirreglamentarios, además del impacto que estas conductas generan en la convivencia urbana y en personas con sensibilidad sensorial, como quienes tienen trastorno del espectro autista (TEA).

Tras la exposición del autor, la comisión resolvió solicitar informes a la Secretaría de Educación y a la Dirección de Transporte, paso previo para que la iniciativa continúe su tratamiento legislativo. También se incorporará al expediente un proyecto archivado de Acción Marplatense sobre la misma temática.