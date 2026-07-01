Alumnos del posgrado en Propiedad Intelectual de la Universidad Fasta participaron de una intensa agenda presencial de actividades en Buenos Aires

El martes 30 de junio, un grupo numeroso de alumnos que participan de la Diplomatura en Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías, Fashion Law e Industrias Creativas de la Universidad FASTA participaron en Buenos Aires de una serie de actividades presenciales extracurriculares de gran valor para el proceso de formación y aprendizaje que están atravesando durante este año en un programa de estudios de 200 hs cátedra desarrolladas en 8 meses.

Este cohorte 2026 está integrado por 66 alumnos, la gran mayoría graduados del derecho que provienen de 12 provincias de la Argentina y de 10 países de Latinoamérica.

Al estar ya próximos a finalizar el primer cuatrimestre la Dirección Académica del Posgrado que lleva adelante el Dr. Adrián Luis Alveolite en un Posgrado que es organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de UFASTA bajo la supervisación de la Decana, María Eugenia Arenz, organizó una agenda de actividades presenciales no obligatorias para que los participantes puedan tener visitas y charlas con dos de los principales organismos del Estado con competencias directas en la materia de Derechos de Autor y Derechos Industriales.

En primera instancia, participaron de una visita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) coordinada por la Directora de Relaciones Institucionales Lic. Andrea Cufré en el marco de la facilitación que dispuso el Presidente del INPI, Dr. Carlos María Gallo. En la oportunidad, los participantes tuvieron charlas con el responsable de la Dirección de Marcas, Dr. Hernan Cabaleiro Rigamonti, el responsable de la Dirección de Diseños y Modelos Industriales, Dr. Sebastian Irurria, el Director de Transferencia de Derechos y Tecnología, Dr. Claudio Taddeo, el Director de Patentes y la Directora del Area de Vigilancia e Información Tecnológica, Prof. Carolina Lunati. Finalmente las exposiciones fueron cerradas por el Jefe de Gabinete de Asesores del INPI, Dr. Gonzalo Lavalle.

Luego, un programa similar se desarrolló en la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) en donde por indicación del nuevo Director, Dr. Lucas Rizzo Arrivillaga, los alumnos fueron recibidos por funcionarios de las diferentes áreas de la DNDA entre ellas la Dirección de Obra Inédita, la Dirección de Obras Publicadas, la Dirección de Publicaciones Periódicas, entre otras bajo la coordinación general del Dr. Nicolas Sommaruga.

Finalmente las actividades culminaron con una Conferencia Taller organizada en conjunto entre la Universidad FASTA y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa – CAME llevada a cabo en el Salón Frondizi de CAME sobre “Registro y Disputa de dominios de Internet” . De la actividad que se llevó a cabo de forma híbrida participaron algunos alumnos de la Diplomatura y miembros asociados a CAME entre ellos pymes de toda la Argentina que siguieron las exposiciones por el streaming. La conferencia tuvo una apertura que llevó a cabo la Secretaria General de CAME, Beatriz Tourn y el Director Académico de la Diplomatura Dr. Adrián Alveolite. Las exposiciones estuvieron a cargo de dos de los máximos funcionarios de NIC ARGENTINA, Dr. Javier A. Demayo Fernández. Abogado. Director de Registro de NIC Argentina desde el año 2023. Anteriormente se desempeñó como Jefe de la Unidad de Asuntos Judiciales y Contenciosos de NIC Argentina desde el año 2015. Especialista en nombres de dominio de Internet y resolución de conflictos vinculados al sistema de registro de dominios. Coordinador del Taller de Políticas y Legales de LACTLD y miembro de la Comisión Electoral de la misma organización, el Dr. Pedro de la Torre, Abogado. Especialista en nombres de dominio de Internet. Jefe de la Unidad de Asuntos Judiciales y Contenciosos de NIC Argentina desde el año 2023. Diplomado en Administración Pública y el Dr. Juan Felipe Porta, Abogado, Agente de la Propiedad Intelectual, Magister en Propiedad Intelectual por la Universidad FASTA, miembro de INTA, ASIPI, AAAPI, docente y expositor.

Desde la Secretaría de Capacitaciones de CAME, dirigida por el Dr. Gaston Javier Grizzo y la Universidad FASTA manifestaron que durante el segundo semestre del año se desarrollarán nuevas charlas, webinars y conferencias sobre tema de interés general y principalmente dirigidas a agregar valor a la pymes y a los equipos técnicos y profesionales de las empresas y de nuestro país.

La Diplomatura culminará el 13 de noviembre con un Charlas Magistrales presenciales en el Auditorio Botin de la Universidad FASTA y el acto de Colación de Grados.

Los interesados en tener mas detalles del Posgrado pueden consultar en https://www.ufasta.edu.ar/facultad-ciencias-juridicas-y-sociales-online/propiedad-intelectual-nuevas-tecnologias-fashion-law-e-industrias-creativas/.