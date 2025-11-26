Un informe revela que la pobreza en Mar del Plata golpea más fuerte a niños y adolescentes

El informe es elaborado por el Observatorio de la Ciudad de la Universidad Fasta junto al Observatorio de la Deuda Social de la UCA.

Los números de pobreza e indigencia dados a conocer en los últimos trimestres siguen preocupando a distintos sectores que miran de cerca no sólo las cifras sino la realidad que reflejan y que se viven en cada uno de los barrios de la ciudad.

Con esa premisa, un nuevo estudio del Observatorio de la Ciudad de la Universidad Fasta, elaborado junto al Observatorio de la Deuda Social de la UCA, analizó la evolución de la pobreza en Mar del Plata entre 2017 y 2024 y concluyó que el impacto es significativamente mayor entre niños, niñas y adolescentes que en el resto de la población.

Gabriel Coronelo Aldao, integrante del Observatorio Universitario, explicó que el análisis se realizó a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), relevada trimestralmente en 31 aglomerados urbanos, entre ellos Mar del Plata.

“La EPH permite medir distintos indicadores sociodemográficos y, cada semestre, conocer las cifras de pobreza e indigencia. Si bien siempre se difunden los datos nacionales, muchas veces pasa inadvertido qué ocurre en cada distrito. Por eso quisimos ver la evolución local e identificar qué pasa específicamente con la población menor de 17 años”, explicó a Extra (102.1).

El informe muestra que, entre 2017 y 2024, la pobreza marplatense siguió un comportamiento similar al del promedio nacional: cuando sube en el país, también sube en la ciudad. Aunque, en general, Mar del Plata presenta niveles levemente más bajos que los nacionales.

Sin embargo, el dato más relevante (y preocupante) es la diferencia entre la pobreza general y la pobreza infantil.

“A lo largo del tiempo, la pobreza entre niños, niñas y adolescentes fue, en promedio, 14 puntos porcentuales superior a la pobreza de la población en general. Eso quiere decir que un menor de 17 años en Mar del Plata tiene 40% más probabilidades de ser pobre que un adulto”, detalló Coronelo Aldao.

Hacia fines de 2024, los datos indican que:

40% de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad estaban en situación de pobreza.

de la ciudad estaban en situación de pobreza. 6% se encontraba en la indigencia.

se encontraba en la indigencia. En contraste, la pobreza general de la población era del 29% .

En Mar del Plata viven alrededor de 156.000 menores de 17 años, dentro de una población total estimada en 670.000 habitantes.

La pobreza monetaria no explica todo: aparece la dimensión educativa

El estudio también incorpora una mirada multidimensional sobre la pobreza, es decir, un análisis que va más allá de los ingresos y observa si se ejercen efectivamente derechos básicos como educación, salud, vivienda o acceso a bienes culturales.

En el caso del sistema educativo, los investigadores evaluaron dos indicadores clave:

Inasistencia escolar

Rezago educativo severo , que ocurre cuando un estudiante no está en el grado acorde a su edad cronológica.

“Muchas veces, la cifra monetaria explica solo una parte del problema. Por eso analizamos también estas dimensiones. La pobreza afecta directamente la asistencia, el aprendizaje y el recorrido escolar. La vulnerabilidad económica suele traducirse en rezago educativo y ausentismo, lo que condiciona seriamente las oportunidades futuras de estos chicos”, explicó Coronelo Aldao.

Una tendencia que se repite en el país

Según el Observatorio, la brecha entre la pobreza infantil y la general no es un fenómeno exclusivo de Mar del Plata: se observa también a nivel nacional y se profundiza en contextos de crisis económicas, inestabilidad laboral y limitaciones en políticas de apoyo a la niñez.

“El sector infantil es el más vulnerable, porque depende por completo de los ingresos y las condiciones de los adultos del hogar. En economías con dificultades, esa dependencia los deja aún más expuestos”, concluyó.