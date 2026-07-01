Intentó robar en un kiosco y golpeó violentamente al empleado: lo dejaron libre

En las últimas horas se vivieron momentos de mucha tensión en un kiosco de Batán, después de que un delincuente ingresara al local y se agarrara a las piñas con un empleado para robarle.

El dramático episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio. En el video se puede ver cómo el delincuente entra al negocio encapuchado y se dirige directamente al joven, que estaba sentado a un costado del mostrador.

El kiosco era atendido por una chica, quien asustada miró con detenimiento todo lo que sucedía a su alrededor antes de reaccionar. En un momento se la ve soltar su celular entre los productos del mostrador, para camuflarlo y evitar así que el delincuente se lo llevara a posteriori.

El chico se defendió de tal forma que en pocos segundos logró reducir al delincuente, mientras que la empleada finalmente saltó el mostrador e intervino en la pelea para separar a su compañero.

Si bien la policía pudo atrapar al delincuente instantes después de los hechos, quedó en libertad a la brevedad ya que el robo no fue consumado.

Esta acción despertó la fuerte indignación de los vecinos, quienes se manifestaron cansados de los reiterados episodios de inseguridad que acontecen en el barrio.