Seis allanamientos y tres detenidos por venta de droga de diseño, cocaína y marihuana

Cuatro viviendas en Mar del Plata, una en Miramar y otra en Trelew. Esos fueron los lugares de los seis allanamientos que este miércoles hizo personal de la División Antidrogas de la Policía Federal donde detuvieron a dos hombres y una mujer que deberán declarar en la Justicia Federal.

Con la premisa de la Unidad Fiscal Federal de Mar del Plata, a través de Área de Investigación y Litigio de casos Complejos a cargo de Santiago Eyherabide y la Oficina de Narcocriminalidad a cargo Hércules Giffi, se aplicó la figura de agente revelador para establecer la modalidad que tenía la organización.

Además de esa labor, el análisis de comunicaciones y tareas de campo permitieron establecer direcciones y sospechosos de la banda por lo que el Juez Santiago Inchausti dispuso la realización de los allanamientos.

Un hombre detenido en Mar del Plata, otro en Trelew y una mujer en Miramar fue el saldo de los operativos donde secuestraron sustancias estupefacientes de diseño sintéticas, cocaína y marihuana fraccionada y alistada para su comercialización.

“También se hallaron dispositivos electrónicos de telefonía, balanzas de precisión, elementos de corte, dinero en efectivo y un arma “tumbera” para proyectiles de calibre .22”, agregaron fuentes oficiales a este medio.