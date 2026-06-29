Después de los 18 allanamientos en el barrio Belgrano, demolieron un búnker de venta de drogas

A partir de una investigación de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, se concretó la demolición de una edificación utilizada como punto de venta de estupefacientes en el barrio Belgrano.

Este operativo contó con la participación de la Secretaría de Seguridad municipal, la Justicia Federal y diferentes fuerzas de seguridad, y se utilizó una pala mecánica del Emvial para impedir que el lugar vuelva a ser utilizado para actividades ilícitas.

El Emvial también colaboró en la demolición del inmueble.

La causa, a cargo del fiscal federal Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi, se inició en diciembre de 2025 a partir de una comunicación elevada a la Justicia Federal por la Delegación de Drogas Ilícitas de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Además, como parte de la investigación, fueron llevados a cabo 18 allanamientos en el barrio mencionado y también en zonas aledañas.

Se realizaron 18 allanamientos luego de seis meses de investigación.

106 envoltorios listos para su comercialización

25 gramos

un ladrillo de un kilo

secuestraron dinero y seis vehículos

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas dos mujeres y un hombre y secuestraron cocaína en distintos inmuebles allanados: en uno de los puntos de venta incautaron, cerca dede la misma sustancia en otro, yde cocaína con el logo "Batman" en un vehículo.Además, durante los allanamientos, algunos de alta gama, y una vez finalizadas las tareas judiciales y por disposición de la autoridad competente, demolieron la construcción.