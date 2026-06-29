Después de los 18 allanamientos en el barrio Belgrano, demolieron un búnker de venta de drogas
Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas dos mujeres y un hombre y secuestraron cocaína en distintos inmuebles allanados.
Por Redacción 0223
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A partir de una investigación de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Mar del Plata, se concretó la demolición de una edificación utilizada como punto de venta de estupefacientes en el barrio Belgrano.
Este operativo contó con la participación de la Secretaría de Seguridad municipal, la Justicia Federal y diferentes fuerzas de seguridad, y se utilizó una pala mecánica del Emvial para impedir que el lugar vuelva a ser utilizado para actividades ilícitas.
La causa, a cargo del fiscal federal Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi, se inició en diciembre de 2025 a partir de una comunicación elevada a la Justicia Federal por la Delegación de Drogas Ilícitas de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Además, como parte de la investigación, fueron llevados a cabo 18 allanamientos en el barrio mencionado y también en zonas aledañas.
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Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas dos mujeres y un hombre y secuestraron cocaína en distintos inmuebles allanados: en uno de los puntos de venta incautaron 106 envoltorios listos para su comercialización, cerca de 25 gramos de la misma sustancia en otro, y un ladrillo de un kilo de cocaína con el logo "Batman" en un vehículo.
Además, durante los allanamientos secuestraron dinero y seis vehículos, algunos de alta gama, y una vez finalizadas las tareas judiciales y por disposición de la autoridad competente, demolieron la construcción.
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