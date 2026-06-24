Inspeccionaron un buque pesquero que llegó al Puerto y encontraron una gran cantidad de drogas y alcohol

Encontraron más de 300 gramos de marihuana y numerosas botellas de fernet.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) requisó un buque pesquero que arribó al puerto de Mar del Plata y encontró más de 300 gramos de estupefacientes y una importante cantidad de bebidas alcohólicas.

La autoridad había recibido una denuncia anónima al buque “Centauro 2000”, por lo cual dispuso su inspección al llegar a la ciudad, así como también a su tripulación.

El llamado de atención había ingresado por la línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional, que derivó en una investigación asignada a la Fuerza. Prefectura monitoreó al buque durante sus maniobras de pesca, hasta que finalmente ingresó al puerto local con 17 tripulantes a bordo.

Un perro entrenado para la detección de estupefacientes formó parte de la inspección, en la que se hallaron unos 331 gramos de marihuana, dos picadores y otros elementos de armado de cigarrillos.

En el interior del buque también se encontró una importante cantidad de bebidas alcohólicas. El aforo total de lo incautado se estima en cuatro millones de pesos.

A toda la tripulación se le formó una causa por tenencia simple de estupefacientes. Los elementos secuestrados fueron trasladados a la sede de la Prefectura en Mar del Plata y el buque quedó amarrado hasta que se regularice su situación.