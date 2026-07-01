Conmoción por la muerte de un reconocido actor de cine y televisión

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó con pesar esta tarde el fallecimiento del querido intérprete Santiago Ríos, reconocido por sus participaciones en éxitos televisivos como Cha Cha Cha, Los Roldán y Los Simuladores.

Desde la entidad indicaron que el actor estaba afiliado desde el año 1995 y que se formó con maestros como Juan Carlos Gené y Pablo Cordonet. Ríos también dedicó buena parte de su vida a la docencia de teatro, transmitiendo sus experiencias a nuevas camadas.

Además de los grandes clásicos mencionados, Ríos perteneció a los elencos de Tumberos, Argentina, tierra de amor y venganza, Son amores, Disputas, Costumbres argentinas, Culpable de este amor, La Niñera, Panadería Los Felipe, El show de Videomatch, Los machos, Amor en custodia, Un cortado… historias de café, Quién es el jefe, Gladiadores de Pompeya, Casados con hijos, Palermo Hollywood, Amo de casa, Casi ángeles, Amor mío, Patito Feo, Lalola, Los exitosos Pells, Los exitosos Pérez, Ciega a citas, Peter Punk, Sr. y Sra. Camas, Graduados, Sandro de América, Quiero vivir a tu lado, 100 días para enamorarse y El mejor infarto de mi vida, entre otros.

Participó también en películas, como 1978, Tiro de gracia, Amor a mares, La boleta, El abismo… todavía estamos, Lucky Luke, Un hijo genial, La furia y Corazón iluminado, y en obras de teatro dirigidas por Rubén Szuchmacher, Pompeyo Audivert, Norman Briski, Agustín Alezzo y José María Muscari.

Se destacó en algunas de ellas, como Los Locos Addams, No hay que llorar, Sinvergüenzas, Rey Lear, Stefano, Manzana podrida, Marat-Sade, Diario de un loco, La farsa de los ausentes, Gente educada, Filomena Marturano, Extraña pareja y Dice mamá que basta, entre muchas otras.

Su legado quedará para siempre en la memoria de sus colegas, sus alumnos y los espectadores que lo acompañaron a lo largo de su fructífera carrera.