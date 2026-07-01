Se operó con Lotocki y hoy vive una pesadilla: el drama de Oriana Junco

Oriana Junco afirmó que está sufriendo las secuelas de las cirugías estéticas que le hizo Aníbal Lotocki. Así lo contó en las últimas horas durante una charla con Ángel de Brito, donde aclaró que abonó cada centavo de las intervenciones y jamás hizo canje.

“Me estoy haciendo estudios. Estoy bien, solo que convivo con los dolores. Me salieron dos nódulos en la cola. Eso es el producto que te ponen, la silicona. No sabemos qué es...”, se le escuchó decir.

El cirujano se encuentra detenido en el penal de Ezeiza

La mediática indicó que siempre fue sola a las cirugías: “No fue canje. Gané un juicio y le llevé la plata a Lotocki. Le dije ‘tomá, haceme todo para quedar divina’. De cara mejoré un montón, me la hizo muy bien, pero me hizo cosas que ni sé“.

En septiembre de 2023, Oriana dio detalles de las veces que ingresó a la sala de operaciones con el popular médico de las famosas que actualmente se encuentra detenido. “A mí me convirtió en mujer directamente. Pasé de ser un chico gay a una woman. Me hizo de todo. Me hizo toda la cara, la espalda, me hizo la colita de sirena, que es afinarte toda la cintura, achicarte la espalda, los brazos, las piernas, la cola”, indicó en LAM (América).

Junco tiene diversas molestias producto de las intervenciones estéticas

En febrero de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº28 condenó a Lotocki a cuatro años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina por cinco años, tras hallarlo responsable de lesiones graves reiteradas sufridas por Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Silvina Luna.

En noviembre de 2023, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal amplió la condena a 8 años de prisión y extendió la inhabilitación profesional a 10 años, al considerar que también cometió el delito de estafa.