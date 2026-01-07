Quiso agrandar su cola y murió en la cirugía estética: el duro caso de una reconocida influencer

La muerte de la reconocida influencer italiana Yulia Burtseva conmocionó a miles de usuarios de las redes sociales alrededor del mundo. La mujer se había sometido a una cirugía estética en una clínica privada de Rusia para agrandar su cola y murió en la operación. Su fallecimiento reaviva el debate en relación a la peligrosidad de algunos "retoques" y a los parámetros de belleza hegemónicos, que son cada vez más demandantes.

Según trascendió, la influencer había decidido operarse en una clínica de Moscú porque el precio le resultaba conveniente. Su muerte derivó en una investigación judicial para identificar si hubo responsabilidades médicas. Yulia tenía 38 años y residía en Nápoles junto a su esposo Giuseppe y su hija. Su contenido en redes giraba en torno a la vida familiar, los viajes y las experiencias de la vida cotidiana.

En la mañana de su intervención quirúrgica, la influencer se había despedido de sus seguidores en la red social rusa VK con un simple mensaje: “Buenos días, Moscú”. Operarse en otro país no solo implica precios más bajos, sino además riesgos adicionales por las diferencias en las regulaciones y en los controles sanitarios.

Inmediatamente después de la operación, la influencer comenzó a experimentar complicaciones. Su estado de salud empeoró y fue trasladada de urgencia a un hospital, pero los especialistas no lograron salvar su vida. La revista People confirmó la muerte de Yulia poco después de la intervención.

La investigación para determinar la causa de muerte

Las autoridades rusas iniciaron una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias en las que murió Burtseva. El Comité de Investigación de Moscú ordenó el secuestro de la documentación clínica y la realización de peritajes forenses, en los que se incluyen estudios médicos detallados, para esclarecer si existieron irregularidades durante el procedimiento.

Una de las hipótesis principales apunta a un posible shock anafiláctico, lo que se traduce como una reacción alérgica grave a las sustancias administradas en la cirugía. Sin embargo, el cirujano plástico responsable del procedimiento fue acusado penalmente por el delito de muerte por negligencia profesional después de que se descubriera que su empleada en la clínica no contaba con título médico.