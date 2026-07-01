Tremendo choque en Santa Elena: dos autos terminaron destrozados en la banquina

Los autos que quedaron en la zanja de ruta 11 a la altura de Santa Elena.

Cerca de las 8 de la mañana, un horario de tráfico intenso en Mar del Plata y alrededores, el corte de la Ruta 11 entre Santa Elena y Playa Dorada sorprendió a los conductores. Pero todavía más se asombraron cuando miraron al costado: dos autos quedaron en la banquina tras un choque.

"Tremendo choque en Santa Elena. Esto fue recién", le envió a la redacción de 0223 una lectora. Además, adjunto un video. En él se nota el impacto al ver la situación de los dos vehículos. Afortunadamente, y de milagro, no hubo heridos.

"Salieron por sus medios, no los tuvo que asistir el personal de salud de la ambulancia", contó una vecina de la zona.

Efectivos policiales y del área de Tránsito cortaron la circulación durante la mañana. En diálogo con los ocupantes de los coches involucrados, constataron que se encontraban bien de salud a pesar de la increíble escena. Los autos que se rozaron a toda velocidad y terminaron en una zanja fueron un Renault Clio y un Volkswagen Golf.

"Siempre andan muy rápido por acá... si bien es una ruta, también es una zona residencial y la verdad es que deberían levantar un poco la patita del acelerador", recomendó la vecina a 0223.

El terrible siniestro en el cruce de avenidas

En la mañana del lunes, similar horario al accidente de hoy, una conductora que circulaba por la calle Matheu dobló en Jara y desde ahí hasta Colón perdió el conocimiento. Quince cuadras después, la frenó una Amarok, con quien chocó al estar en rojo el semáforo.

En el video, grabado por la cámara de seguridad de un comercio, se ve cómo impacta sorprendiendo a propios y extraños. Y, tras conocerse la razón de su error de cálculo, estremecen las imágenes al ver cómo esquivó la tragedia antes.