Tiene 17 años y se llevaba a tiro una moto robada

Un adolescente de 17 años que llevaba una moto robada fue aprehendido el martes por personal del Comando de Patrullas y notificado de la formación de una causa penal.

El personal que realizaba tareas preventivas en la zona de Castex y avenida Fortunato de la Plaza observaron a un joven empujando una moto sin luces, sin chapa patente colocada y con el tambor de ignición faltante.

La moto fue secuestrada por la policía.

Al verificar los datos del rodado se confirmó que la Zanella ZR 150 registraba un pedido de secuestro activo por robo cometido el martes en jurisdicción de la comisaría quinta.

El fiscal Walter Martínez Soto del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de El encubrimiento al adolescente que fue entregado a su progenitora.