Ofrecían una notebook robada por Marketplace, pactaron un encuentro y los detuvieron

Apple Mac Book y mouse, oportunidad. El aviso de venta que figuraba en Marketplace llamó la atención de un hombre que los reconoció como los elementos que le robaron a mediados de enero, por lo que hizo una denuncia que terminó con la recuperación de los objetos y la aprehensión de los vendedores.

El procedimiento se originó a raíz de un llamado al 911 y fue personal de la comisaría tercera el que pactó un encuentro con los supuestos vendedores en la zona de 12 de Octubre y avenida Edison.

Tiene 52 años.

Allí se implementó un operativo que permitió aprehender a un hombre de 52 años y una mujer de 57 que se habían presentado con los objetos denunciados que serán restituidos a su propietario.

La mujer tiene 57 años.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, el fiscal Carlos Russo dispuso la notificación de causa penal por la que deberán declarar en Tribunales.