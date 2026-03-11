Le secuestraron el auto por error y la acusaban de encubrimiento: deberán indemnizarla

Una mujer que sufrió el secuestro de su auto en diciembre de 2020 y fue imputada erróneamente por el delito de encubrimiento demandó por daños y perjuicios a la provincia de Buenos Aires y el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 le dio la razón tras un extenso proceso por lo que deberá ser indemnizada.

C.T. presentó en diciembre de 2022 la demanda por cinco millones de pesos en contra de la Provincia de Buenos Aires y reclamó que les sean indemnizados los daños y perjuicios que afirmó haber sufrido a causa del secuestro de su vehículo y por su posterior procesamiento por el delito de encubrimiento.

La mujer compró un Fiat Uno –dominio NTV133- en septiembre de 2020 y tras realizar la verificación policial respectiva se hizo efectiva la transferencia. En diciembre de ese año tuvo un siniestro vial en la esquina de Santa Fe y Moreno y cuando personal policial se hizo presente en el lugar le informaron que el rodado tenía un pedido de secuestro activo por parte de la fiscalía N°7 de Lomas de Zamora.

La dueña anterior le relató que el auto había sido robado en enero de 2020, pero que fue encontrado poco después y la denuncia había quedado sin efecto. Sin embargo, el pedido de secuestro continuaba activo en el registro que hace de base de datos para la policía, desde su fecha inicial de forma ininterrumpida, durante todo ese tiempo, sin haber sido dado de baja oportunamente.

Más allá de la aclaración, recién en abril de 2021 la Justicia dispuso la entrega del vehículo secuestrado en idénticas condiciones jurídico dominiales que detentaba al momento de su secuestro y archivó la causa.

En su denuncia la mujer expresó que luego de mucho esfuerzo pudo retirar su vehículo, pero remarcó que estaba "totalmente deteriorado", señalando que le habían sacado la batería y algunos otros elementos. Según indicó, también tenía golpes y rayones "por doquier".

C.T manifestó qué al estar procesada por el delito de encubrimiento, tuvo que contratar los servicios profesionales de un abogado, indicando que la existencia del perjuicio se encontraría plenamente acreditado. De tal modo, expuso que ante la omisión de asentar en debida forma el hallazgo del vehículo robado, fue detenida injustamente, trasladada a una comisaría, procesada por el delito de encubrimiento y privada de utilizar su vehículo por más de tres meses, todo ello, por una suma de errores de dependientes de la Provincia de Buenos Aires.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 el Juez Marcelo Fernández sostuvo que la denunciante “debió enfrentar malestares que exceden los límites de la normal tolerancia con causa en las irregularidades cometidas en el secuestro y, asimismo, sufrió las molestias y preocupaciones de un procedimiento posterior que terminó dándole la razón merced a las irregularidades que la actora denunció”.

El magistrado hizo lugar a la demanda y sostuvo que la Provincia deberá abonar la suma a liquidar más los intereses, aplicando la tasa pura del 6% anual desde el 10 de diciembre de 2020 a la fecha. El magistrado indicó que el pago deberá hacerse efectivo dentro de los sesenta días corridos desde que la medida quede firme e impuso las costas a la Provincia demandada.