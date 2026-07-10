El Súper 4 de la AMB se fue para Tandil
Independiente de la ciudad serrana se quedó con el título con una sólida actuación luego de vencer a Kimberley en la definición.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Independiente de Tandil se quedó con el título del Súper 4 de la Primera División de la Asociación Marplatense de Básquet tras superar a Kimberley por 74 a 61 en la final disputada en el Club Peñarol. Con este triunfo, el conjunto tandilense coronó una destacada actuación en el certamen y levantó el trofeo de campeón.
El gran protagonista de la noche fue Álvaro Yarza, quien lideró a Independiente con una sobresaliente actuación de 30 puntos para convertirse en el máximo anotador y la figura del encuentro.
El club tandilense había ocupado el cuarto lugar en la fase regular con un récord de 7-3. Y consiguió su clasificación a la final tras vencer como visitante a IAE Club por 96 a 95 en tiempo suplementario, con 35 puntos y 13 rebotes de Agustín Cordeiro y otros 30 de Álvaro Yarza
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