Con seis partidos y la defensa del título de IAE, arranca el Torneo Oficial

La Asociación Marplatense de Básquet dispuso para este miércoles 29 de marzo el comienzo del Torneo Oficial 2023 que contará con doce equipos y en el que IAE, campeón vigente, intentará reter la corona. Para ello, el primer escollo será Once Unidos en las instalaciones de la calle Saavedra en el único partido de las 21:30.

Como cada inicio de certamen, las ilusiones se renuevan. Y en este caso serán doce las que intentarán llegar lo más lejos posible en una competición que se presenta con varios candidatos. En principio, el equipo dirigido por Pablo Gil, que obtuvo el título en 2022 en una interesante final con Kimberley, será el protagonista de la jornada de hoy. Sin Valentín Callegari y Cristian Viloni que marcharon hacia el "Dragón" y Peñarol, respectivamente, pero con los demás nombres que hicieron posible el reciente logro, harás las veces de local contra los de Parque Luro.

El subcampeón también intentará dar con la talla. El equipo de la Avenida Independencia, que también está jugando la Liga Federal, tendrá a Agustín García como entrenador en la primera parte y dispondrá de toda la plantilla para volver a consagrarse en el ámbito marplatense. Enfrente estará el "Milrayitas" comandado por Iván Guerrero que se ha reforzado para mejorar lo hecho la temporada pasada.

En cuanto al formato de juego, se mantendrá la forma de disputa que se venía desarrollado con dos ruedas, todos contra todos. Culminada la primera mitad, se desarrollará el Súper 4 que, de no mediar inconvenientes se especula que será en junio. Luego, habrá receso hasta agosto.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

21:15hs, SMATA vs Unión - Alvarado vs Rivadavia (Necochea) - Kimberley vs Peñarol - Quilmes vs Sporting - Sporting vs Quilmes "B"

21:30hs, IAE Club vs Once Unidos