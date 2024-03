Arranca el Torneo Oficial de la AMB

Este miercoles comienza la competencia de Primera División en la Asociación Marplatense de Basquet. La jornada inaugural iniciará en el club Once Unidos, con el local como anfitrión del último campeón de la categoría, Kimberley.

En el micro estadio Domingo Robles, Peñarol recibirá a Sporting. IAE Club en su gimnasio será local de Rivadavia de Necochea. En el José Martinez se medirán Quilmes A ante Quilmes B y en el Quincho harán lo propio Unión A y Unión B. Por su parte Alvarado quedará libre en esta primera fecha.

Fecha Completa

21.15 Quilmes A vs. Quilmes B

21.15 IAE Club vs. Rivadavia (Necochea)

21.15 Once Unidos vs. Kimberley

21.15 Peñarol vs. Sporting

21.30 Unión A vs. Unión B

Libre. Alvarado