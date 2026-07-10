Un micro de doble piso despistó y terminó en el cantero central de la Autovía 2 sin heridos

Un micro de doble piso despistó este viernes por la tarde sobre la Autovía 2 y terminó detenido en el cantero central, sin llegar a volcar ni colisionar con otros vehículos. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 302, en Las Armas, partido de Maipú, y no dejó personas heridas.

Según replicaron medios locales, el episodio generó un importante despliegue preventivo de los servicios de emergencia. Al lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios del Destacamento Las Armas con el móvil N° 34, efectivos de la Policía Vial y personal de emergencias de AUBASA, quienes coordinaron la asistencia a los pasajeros y el ordenamiento del tránsito en la zona.

Las causas del despiste de la unidad de la empresa El Pulqui son materia de investigación. Por el momento no se descarta que hayan influido factores vinculados a las condiciones de circulación o a un inconveniente mecánico, aunque no existe información oficial al respecto.

El tránsito sobre la Autovía 2 continuó circulando con precaución mientras se desarrollaban las tareas para retirar el vehículo y restablecer las condiciones normales de seguridad en el sector.