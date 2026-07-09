Desde este jueves, viajar de Mar del Plata a Buenos Aires se volvió más caro: fuerte suba de los peajes

Para los autos, la tarifa en Samborombón, Maipú y La Huella pasó a $7.900.

Viajar por las principales rutas que conectan a Mar del Plata y el resto de la Costa Atlántica volvió a encarecerse, luego de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializara un nuevo aumento en las tarifas de los peajes administrados por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa), que alcanza a las estaciones ubicadas sobre las rutas provinciales 2, 11 y 74.

La medida quedó plasmada en la Resolución 544/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que aprobó un nuevo cuadro tarifario para el Sistema Vial Integrado del Atlántico (Svia). Según establece la norma, los nuevos valores entran en vigencia a partir de este jueves.

El incremento es del 6,71% y responde al mecanismo de actualización trimestral previsto en el contrato de concesión, que toma como referencia el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT). Ese índice se compone en un 55% por el Índice de Salarios, un 25% por el Índice de Precios Internos al por Mayor (Ipim) y un 20% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), todos indicadores elaborados por el Indec.

Aubasa pidió la actualización el 9 de junio y se aprobó este miércoles, por lo que entró en vigencia en la presente jornada.

Cómo quedaron los peajes

Para los automóviles (categoría 1), las nuevas tarifas son las siguientes:

Samborombón (Ruta 2) : $7.900.

: $7.900. Maipú (Ruta 2) : $7.900.

: $7.900. La Huella (Ruta 11) : $7.900.

: $7.900. Mar Chiquita (Ruta 11) : $3.700.

: $3.700. General Madariaga (Ruta 74 ): $3.300.

En tanto, quienes utilicen TelePASE abonarán $7.856,80 en Samborombón, Maipú y La Huella; $3.614,12 en Mar Chiquita y $3.299,84 en General Madariaga. Además, se mantienen las tarifas bonificadas para determinadas franjas horarias y períodos del año.

Según informó el Ministerio, Aubasa solicitó la actualización el pasado 9 de junio y, tras el análisis realizado por la Subsecretaría de Obras Públicas y los organismos de control, no se formularon objeciones para avanzar con el nuevo cuadro tarifario.